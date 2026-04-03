Noga Erez издава нов сингъл

Алтернативната-поп завладяваща изпълнителка Noga Erez издава новия си сингъл „STUCK IN HEAVEN“.

Написан/продуциран от Noga Erez, Ori Rousso, Johnny Goldstein & Emily Warren, парчето продължава една неудържима нова ера от издания, включително „BUBBLING“, „PENNY LAME“ и „WATCH THE NEWS“. За пореден път тя предлага звук, който е без усилие готин - суров размисъл за чувството, че си в живот, който изглежда перфектен на пръв поглед, но е празен вътрешно, борейки се с разминаването между това да имаш всичко на една ръка разстояние и все още да копнееш за нещо повече. След като току-що завърши широко разпродадените си северноамерикански и европейски хедлайн участия, „STUCK IN HEAVEN“ пристига преди предстоящите участия на Coachella и РАЗПРОДАДЕНО шоу в театър El Rey в Лос Анджелис на 15 април.

Noga Erez затвърди позицията си на артист, който разширява границите, преоткривайки се с всеки нов проект. С пробивния си албум „Off The Radar“, който спечели световно признание, и втория си проект „KIDS“, който донесе още по-голям успех, тя спечели легион от фенове по целия свят, включително хора като Missy Elliott (с която Noga си сътрудничи в сингъла си от 2022 г. „Nails“).

Noga е разпродала билети за своите концерти по целия свят, включително MHOW и Webster Hall при последното си участие, Fonda Theater в Лос Анджелис и легендарната Menora Arena в Тел Авив. Тя също така е изнесла спиращи дъха фестивални изпълнения в Bonnaroo, Primavera.

Sound, Austin City Limits, Outside Lands и Lollapalooza. Наред с тези постижения, Noga се е появявала като специален гост на Florence and the Machine в Madison Square Garden и е изнасяла наелектризиращи изпълнения в „Jimmy Kimmel Live!“ и „The Kelly Clarkson Show“, доказвайки своята стойност както на сцената, така и в студиото, получавайки големи похвали. С излизането на третия си студиен албум „THE VANDALIST“, Noga затвърди уникалното си място сред иновативните и впечатляващи алт-поп изпълнители на съвременната епоха. Сатиричен, но и изповедален поглед към реалния и онлайн живот, завладяващият 16-песенен проект, създаден с дългогодишния ѝ партньор и продуцент Ori Rousso, е изпълнен с чудовищни мелодии, сложна продукция, остроумие, чар и отношение.

Сингълът „STUCK IN HEAVEN“ вече е достъпен чрез Neon Gold/Atlantic Records/Орфей Мюзик.