No More Many More с нов сингъл

Алтернативната рок група No More Many More се връща за клубен концерт на закрито в края на един силен летен сезон за премиерата на нова песен и видео.

Тази година No More Many More навършва 11 години на българската музикална сцена и се подготвя да зарадва своите фенове с нов, пети албум, който носи работното заглавие “Тук съм”.

Сингълът “Както винаги” е третата песен, която излиза от този проект и дава представа за новите музикални хоризонти, които групата ще разгърне през пролетта на 2025 година, когато се очаква официалното излизане на албума.

Видеото към “Както винаги”, дело на Chewbacca, с която бандата традиционно работи, носи необичайна, филмова естетика, като част от кадрите са заснети в бомбоубежище, придавайки на песента още дълбочина и символика. Любопитното е, че клипът включва и фенове на групата като герои в него, което е поредното доказателство за силната връзка между бандата и нейната публика.

Лятото на 2024 година беше динамично за No More Many More, които се качиха на сцената на най-големия рок фестивал в България – Hills of Rock 2024 за едно от най-силните изпълнения на сцената на Строежа в Пловдив. Публиката, заредена с енергия, не спираше да показва своята подкрепа и обич към любимата група.

Само след няколко дни, No More Many More ще направят първия си клубен концерт за новия сезон, за да представят новото си видео, което ще бъде достъпно за всички на другия ден в 11:00 в YouTube канала на бандата.

No More Many More са :

Методи Кръстев, вокали и китара

Радослав Гергов, вокали и ударни

Владислав Иванов, ударни

Гриша Георгиев, бас

Камен Александров, китара

Мартин Стоянов – Martist, клавишни