В четвъртък двама от членовете на групата No More Many More гостуваха на радио N-JOY.

Методи Кръстев - вокал, автор на всички текстове и на почти цялата музика на бандата и Радослав Гергов - вокали и перкусии станаха част от шоуто "От 10 до 2 с Нейа".

Момчетата разкриха подробности за появата на четвъртия си студиен албум „Един от тях“, за срещите си с публиката по време на концертите, както и за актуалното си видео към песента "Остани човек".

Чуйте какво споделиха те в разговора в аудиофайла на страницата.