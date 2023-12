NLE Choppa разширява поредицата си “Shotta Flow” с нова част

NLE Choppa разширява мултиплатинената поредица “Shotta Flow” с дългоочакваната нова част “Shotta Flow 7”.

Постоянния пиано съпровод и тежкия бас са част от изпълнението на NLE Choppa, в което той отприщва порой от наситени думи. Още в началото той напомня: „Аз съм бог в Мемфис. Кой е по-голям от мен? Глупостите, които те направиха, аз ги правих на 16. Неговата бърза стрелба на думи отеква със сурова емоция, докато той се кръщава „Един от най-истинските“.

Придружаващото видео проектира тази енергия на екрана, докато той се обръща към камерата с определено чувство. Кадри на луксозни автомобили и спиращи шоуто танцови движения отразяват енергията на Choppa и песента.

Поредицата ”Shotta Flow” генерира впечатляващо над 672,4 милиона глобални стриймвания и близо 1 милиард гледания. Той започна през 2019 г. с „Shotta Flow“, който стана тройно платинен и направи двойно платинен ремикс с участието на BLUEFACE. “Shotta Flow 2” и “Shotta Flow 3” също достигнаха платинен статус. Съвсем наскоро „Shotta Flow 6“ послужи за откриване на неговия всепризнат албум от 2022 г. “Me vs. Me” , който натрупа 111 милиона глобални стриймвания, в допълнение към над 30 милиона гледания в YouTube на музикалното видеo.

По-рано тази есен NLE Choppa издаде Cottonwood 2: Deluxe 2.0. Той добави девет чисто нови песни към своя албум от 2023 г. Cottonwood 2 и предлага окончателната визия на това произведение.

Deluxe 2.0 породи прочувствено „Message from Weezy“ [feat. Lil Wayne] и популярния уличен химн „Pistol Paccin“, включващ процъфтяващия рапър от Далас BigXThaPlug. Сингълът има повече от 10,4 милиона стриймвания. Проектът завършва със силна, провокативна и поетична нотка с „Auntie Living Room“. Вижте пълния списък с песни по-долу.

Той предхожда Cottonwood 2: Deluxe 2.0 с първия си късометражен филм, Nightmare On Cottonwood. NLE Choppa лично сърежисира Nightmare On Cottonwood заедно с Ben Marc. Освен това той привлече звезден актьорски състав, за да вдъхне живот на всичко, включително Kai Cenat, DDG, Sukihana и Funny Marco, наред с други. Nightmare On Cottonwood демонстрира влиянието му като истински герой от родния град и го вижда да се развива отново – не е чудно, че GQ го кръщава „едно от най-големите имена в рапа“.

Снимка: WMG

“Shotta Flow 7”, излизаща сега чрез NLE Entertainment/Warner Records/Орфей Мюзик.

TRACKLISTING:

1. Message from Weezy feat. Lil Wayne

2. We See You

3. It's Getting Hot

4. Pistol Paccin Feat. BigXThaPlug

5. Smokin On Them

6. Cmon Freestyle

7. Good Day

8. Flaws Feat. Rob49 and Carey Washington

9. Auntie Living Room

ЗА NLE CHOPPA

20-годишният NLE Choppa е мултиплатинен изпълнител, оглавил класациите, и се утвърди като супрезвезда от Мемфис. На 16-годишна възраст той затвърждава партньорството си между собствената си NLE Entertainment и Warner Records, създавайки поредица от платинени хитове. Дори тогава той винаги е използвал своята платформа, за да повлияе с положителна промяна. NLE Reading Challenge стимулира изложени на риск ученици от началните класове на Мемфис да прочетат 40 милиона думи, като в крайна сметка получават наградата Charter School Centers Changemaker Charter Award на Тенеси! Той направи изпълнение от GRAMMY в училищата и организира мирния протест „Skate for Tyre“ по улиците на Мемфис в началото на 2023 г. и дари най-модерното баскетболно игрище на Raleigh Community Center с участието на баскетболната звезда Nancy Lieberman. Освен това веганският начин на живот на Choppa също оказва положително влияние върху културата. Неговият камион с храна This Can’t Be Vegan Food Truck предоставя здравословна възможност за хората в неговия квартал. След собственото си духовно пробуждане NLE Choppa постави акцент върху умственото, физическото и духовното здраве, възприемайки веганството, медитацията и молитвата. Той продължава смирено да търси и споделя просветление със своето изкуство като основа за осъществяване на трайна промяна.