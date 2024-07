NLE Choppa издаде сингъла "Catalina" с участието на Yaisel LM

“Slut Szn” разпалва страстите това лято!

Рап сензацията от Мемфис – NLE Choppa, продължава възходящата си траектория с нов сингъл и музикален видеоклип, озаглавен „Catalina“, с участието на доминиканската звезда Yaisel LM, който излиза чрез NLE Entertainment/Warner Records/Орфей Мюзик.

Това издание бележи първото начинание на NLE Choppa в латино музиката, демонстрирайки способността му да размива жанровите граници и да внася свежо, двуезично измерение в работата си.

„Catalina“ започва със задвижваща бас линия, която подготвя слушателите за готов за дансинга химн. Бързото рапиране на NLE Choppa носи страстни тактове, изпълнени с двусмисленост, докато испанските куплети на Yaisel LM допълнително покачват градусите на тази динамична песен. Забележителният музикален видеоклип, заснет в Маями, е с участието на Choppa и Yaisel LM, които журират оживено състезание по туъркинг, демонстриращо заразителни танцови движения.

Снимка: Орфей Мюзик

След успеха на „Stickin and Movin“, който събра над 5,4 милиона глобални стриймвания и 1,3 милиона гледания в YouTube, NLE Choppa продължава да процъфтява, печелейки признание от критиците и набирайки популярност в музикалната индустрия. Скорошното му интервю с „Billboard “ и похвалата от „HotNewHipHop “ подчертават неговото продължаващо въздействие и нетърпението около новите му издания.

Наскоро Choppa завладя сцената на „Медисън Скуеър Гардън“ на разпродаден концерт по време на турнето „Better Off Alone“ на A Boogie Wit Da Hoodie, участва и помогна на своя отбор да спечели BETX Celebrity Basketball Game 2024 и развълнува феновете с изпълнение на сцената на фен феста на BETX. Разширявайки влиянието си, той ще разкрива различни филмови и телевизионни проекти след появата си в последния сезон на „Grownish“ на Freeform.

Хитът „Slut Me Out 2“ продължава да завладява публиката, събирайки над 108 милиона стриймвания глобално и 9,6 милиона гледания в YouTube. Това продължение на двойно сертифицирания му експлозивен хит от 2022 г. – „Slut Me Out“, демонстрира способността на Choppa да прекрачва границите и да завладява слушателите с неговите смели текстове и енергични изпълнения.

NLE Choppa също така прави впечатление и извън студиото със сътрудничеството си с FCTRY LAb на Omar Bailey, разкривайки лимитираното издание Neon Yellow Duck Boot, което беше разпродадено при издаването си.

ЗА NLE CHOPPA

21-годишният NLE Choppa вече направи впечатление на рап сцената с над 7,7 милиарда стриймвания, 17 плакета, сертифицирани от RIAA, включително сингъл с платинен сертификат и два сингъла в „Billboard Hot 100“ през 2023 г. На 16 години той стартира партньорство между неговата собствена NLE Entertainment и Warner Records, създавайки поредица от платинено сертифицирани хитове. Дори тогава той винаги е използвал платформата си, за да направи положителна промяна. NLE Reading Challenge стимулира рискови ученици от Мемфис да прочетат 40 милиона думи, като накрая получиха наградата „Charter School Centers Changemaker Charter Award“ на Тенеси! Той участва в GRAMMY in the Schools и организира мирния протест „Skate for Tyre“ по улиците на Мемфис в началото на 2023 г. Изпълнителят също така дари модерно баскетболно игрище на Raleigh Community Center със звездната баскетболистка Nancy Lieberman. Освен това веганският начин на живот на Choppa също оказва положително влияние върху културата. Неговият камион с храна „This Can’t Be Vegan Food“ предоставя здравословна храна в неговия квартал.

След собственото си духовно пробуждане, NLE Choppa постави акцент върху умственото, физическото и духовното здраве, възприемайки веганството, медитацията и молитвата. Той продължава смирено да търси и споделя просветление чрез своето изкуство като основа за осъществяване на трайна промяна.