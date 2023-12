Nicki Minaj издаде нов албум

Тринайсет години след премиерата на дебютния си албум “Pink Friday“, рап кралицата Nicki Minaj представи дългоочакваното продължение, включващо 22 чисто нови парчета.

“Pink Friday 2“ излезе на 8-ми декември - навръх рождения ден на десеткратно номинираната за Grammy звезда.

Изпълнителката си партнира с Billie Eilish за парчето "Are You Gone Already", Lil Wayne и Tate Kobang за "RNB", J. Cole за "Let Me Calm Down", Drake за "Needle" и Lil Uzi Vert за "Everybody".

“Pink Friday“ от 2010 г. я представи на публиката с поп хитове като "Super Bass" и "Moment 4 Life" и показа, че тя може да преодолее пропастта между рап и поп музиката, за да създаде своя собствена сцена. Minaj се завръща в този поп-рап свят, където мнозина я срещнаха за първи път, с “Pink Friday 2“ - петия ѝ студиен албум. Minaj демонстрира същото непоколебимо музикално майсторство, което я превърна в рап икона, както доказва песента "Big Difference". По-рано Nicki пусна единствения сингъл от албума "Last Time I Saw You" с поп-ориентирано звучене.

"Датата на новия албум, с който толкова се гордея, е на много специален ден за мен и за Barbz. Изпълнена съм с емоции, защото, както всички знаете, чакам тази премиера от години. Никога през живота си не съм била толкова влюбена в нещо, върху което работя", сподели Minaj.

"Pink Friday 2" е кулминацията в кариерата на Minaj и напомня за постиженията ѝ в различни жанрове. За да реализира албума, Minaj призна пред списание Vogue, че е трябвало да се замисли и да погледне към миналото си творчество, за да разбере по какъв път трябва да поеме с новата си музика. "Pink Friday 2" е първият албум на Minaj след колекцията ѝ от 2018 г. “Queen”, която включваше колаборации с Ariana Grande, Lil Wayne, Future, The Weeknd и др. През 2022г. Nicki отбеляза първия си самостоятелен номер 1 сингъл в класацията Billboard Hot 100 със "Super Freaky Girl" и няколко седмици по-късно ѝ бе връчена престижната награда Video Vanguard Award на церемонията на Видео музикалните награди на MTV.

Снимка: Анимато Мюзик / UMG





Траклист:

1.Are You Gone Already

2.Barbie Dangerous

3.FTCU

4.Beep Beep

5.Fallin 4 U

6.Let me Calm Down feat. J. Cole

7.RNB feat. Lil Wayne, Tate Kobang

8.Pink Birthday

9.Needle feat. Drake

10.Cowgirl feat. Lourdiz

11.Everybody feat. Lil Uzi Vert

12.Big Difference

13.Red Ruby Da Sleeze

14.Forward From Trini feat. Skillibeng, Skeng

15.Pink Friday Girls

16.Super Freaky Girls

17.Bahm Bahm

18.My Life

19.Nicki Hendrix feat. Future

20.Blessings feat. Tasha Cobbs Leonard

21.Last Time I Saw You

22.Just The Memories