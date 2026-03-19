32- издава четвърти студиен албум

Niall Horan зарадва феновете си с новина за нов албум.

Бившият член на One Direction обяви чрез своя Instagram профил в сряда (18 март), че ще издаде дългоочаквания си четвърти студиен албум след по-малко от три месеца.

„Моят чисто нов албум „dinner party“ ще бъде ваш на 5 юни“, написа Horan в описанието си.

Публикацията с два слайда включва корицата на албума, както и списъка с песни за предстоящия проект. Обложката на "Dinner Party" изобразява Horan в ъгъла на кухнята, отпивайки от чаша, заобиколен от еклектична колекция от керамични чинии, още чаши и сервиз за чай. Според публикувания списък с песни, албумът ще има 12 песни. В списъка с песни не са посочени никакви допълнителни песни, въпреки че не е известно дали някои от тях биха могли да бъдат обявени в бъдеще.

Съобщението на 32-годишният певец идва няколко седмици след като на 24 февруари той потвърди в публикация до X, че неговият „Албум е ГОТОВ“. В публикацията той сподели и снимки от звукозаписното студио и два кратки инструментални откъса от това, което можем да предположим, че са две от песните в "Dinner Party".

Скоро след това певецът започна да загатва за водещия сингъл и заглавната песен „Dinner Party“, като отговаряше на коментарите на феновете с откъси от песента. В публикация в Instagram от 2 март бившият член на момчешката група сподели трогателната история зад предстоящия сингъл. Седнал на пиано, той обясни, че песента е за срещата му с дългогодишната приятелка Amelia Woolley, която се е случила на вечеря. Накрая, на 4 март, Horan обяви, че песента ще бъде издадена в петък (20 март).

„Dinner Party“ е продължение на албума на Хоран от 2023 г. „The Show“, който достигна № 2 в класацията Billboard 200. Към днешна дата Horan има седем песни, попаднали в Billboard Hot 100, включително „Slow Hands“ от 2017 г. (№ 11) от дебютния му солов албум Flicker, който оглави Billboard 200. Другият му солов албум, „Heartbreak Weather“ от 2020 г., достигна № 4 в класацията.