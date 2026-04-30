Neil Young разкри свое ново издание

В дългия си живот свързан с рок музиката, Neil Young е успял да изследва различни стилове според собствената си визия. От ранния си музикален старт в Канада като тийнейджър, през преместването си в Калифорния в средата на шейсетте години, до днес, цели шест десетилетия по-късно, е имал само безкрайно желание да пише песни, написани директно от душата и изпълнени с чиста страст. Той е човек, който гледа навътре в себе си и отразява всичко, което вижда и чувства. С групата си The Chrome Hearts той продължава това изразително пътешествие, записано в Европа, Великобритания, САЩ и Канада по време на турнето The Love Earth Tour 2025.

Музиката в новия им концертен албум - „as time explosives“ улавя всички възможности, които са открили, свирейки заедно и реагирайки на песните и един на друг.

„as time explodes“ изследва историята на песните на Young от целия му каталог. Това е пътешествие през времето в модерната епоха. И освобождавайки се от миналото, те могат да изпълнят някои от най-вълнуващите песни от една богата на истории история, винаги показвайки как звучи настоящето, предефинирайки миналото и представяйки го тук и сега.

„as time explodes" беше издаден, като лимитирано издание на двоен прозрачен винил на 18 април, Record Store Day. Черен винил, CD и дигитално издание ще бъдат пуснати на 29 май.

Neil Young и The Chrome Hearts без съмнение са група за всички времена. Със Spooner Oldham (клавишни), Micah Nelson (китара, струнни и вокали), Corey McCormick (бас и вокали) и Anthony LoGerfo (барабани и вокали) и Young (китара, пиано и вокали), тази група навлиза в онова възвишено пространство, споделяно с всяка от групите на Young, които са станали част от еволюцията на рокендрола.

Когато се впускат в еволюцията на времето с песни като „Harvest Moon“, „Ohio“ или „Cortez the Killer“, предлагат нови тръпки в „Like a Hurricane“ или „After the Gold Rush“ или показват напълно разцепването на модерността в „Big Crime“, Neil Young и The Chrome Hearts са уловили какво означава да превърнеш музиката в универсално споделено емоционално преживяване. Това е, което движи Young напред.

Песните, включени в албума „as time explodes“, са вечни и завладяващи, особено на живо, на концерт. Албумът е продуциран от Lou Adler с The Volume Dealers (Neil Young and Niko Bolas).

as time explodes Track listing:

1. Daddy Went Walking

2. Looking Forward

3. Harvest Moon

4. Ohio

5. Name of Love

6. Be The Rain

7. Big Crime

8. Long Walk Home

9. Vampire Blues

10. Cortez The Killer

11. After The Gold Rush

12. Like A Hurricane

13. Silver Eagle

Всички формати ще бъдат достъпни в The Greedy Hand, официалния магазин на Neil Young Archives Official Store, както и в Neil Young Archives (NYA), при музикални търговци навсякъде и при дигиталните услуги (DSP).

