Nathan Dawe представи нов сингъл

Nathan Dawe се завръща с новия сингъл "Heart Still Beating".

Парчето на номинирания за награда BRIT диджей и продуцент идва след успеха в Топ 10 на британската класация с летния химн „0800 Heaven“, създаден в колаборация заедно с Joel Corry & Ella Henderson.

Това е и първо сътрудничество на Nathan Dawe с мултиплатинената създателка на хитове Bebe Rexha.

Сингълът е записан с Bebe, след като Nathan замина за Лос Анджелис за първи път по-рано този месец – вижте тук, „Heart Still Beating“ представлява дебютната му трансатлантическа връзка и включва ярък, заразителен, динамичен електронен звук, който Nathan започва да прави. Подчертан от характерните мощни вокали на Bebe, този химн за след раздялата се превръща в още един отрязък от силна, близка, изпълнена със сърцето денс музика.

Снимка: WMG

„Толкова съм развълнуван за издаването на този запис“, казва Nathan. „Ако някой е следил историите ми наскоро, ще види, че целият процес се е съчетал по наистина органичен начин и работата със суперзвезда като Bebe беше невероятна“.

Издаването на „Heart Still Beating“ увенчава още една забележителна година за Nathan Dawe. Само през 2023 г. той отбеляза третия си сингъл в Топ 10 на Обединеното кралство "0800 Heaven" – запис, който прекара 13 седмици в Топ 40 на Обединеното кралство, както и задържа третата си поредна лятна конференция в Ibiza Rocks. Nathan също така ще наблюдава процеса по програмиране в Isabel’s – ресторанта/бара, който отвори в родния си град Burton миналото лято – и нощен клуб, IKON, в Zante през цялото лято.

С този сингъл „Heart Still Beating“ - Bebe Rexha отбелязва още една знаменателна година. Номинираната за Grammy певица е единственият изпълнител, който прекарва повече от 50 седмици на #1 както в класациите Hot Dance/Electronic Songs на Billboard, така и в Hot Country Songs. Сега с невероятни 17,8 милиарда глобални стриймвания в каталога си, Bebe издаде едноименния си трети студиен албум през април и представен като такъв. От „Най-добрите албуми от 2023 г. досега“ на Rolling Stone. Записът включва изключителни сътрудничества със Snoop Dogg & Dolly Parton, както и 2022 г. номер 1 в Обединеното кралство, номиниран за GRAMMY сингъл и световен мега-хит „I’m Good (Blue)“ с David Guetta. Тя също така бележи много участия през годината и със своето световно турне „Best F’N Night Of My Life“, което обикаля САЩ, Европа, Азия и Австралия, където тя ще има изпълнения в три предстоящи дати през ноември.

Сингълът "Heart Still Beating" на Nathan Dawe и Bebe Rexha излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.