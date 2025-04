PinkPantheress издава втори микстейп

PinkPantheress анонсира предстоящия си втори микстейп.

„Fancy That“ излиза на 9-ти май, а в чест на изданието PinkPantheress също обяви участия в O2 Academy Brixton в Лондон.

Написана и продуцирана от PinkPantheress, „Fancy That“ е създаден съвместно с aksel arvid, Count Baldor, phil, Oscar Scheller, The Dare и други, обединявайки колектив от творчески умове, които да оформят най-новата ѝ звукова еволюция.

Снимка: Charlie Engham

Докато тя навлиза в нейната забавна кич ера, вкоренена в британската култура, проектът с 9 песни демонстрира характерните ѝ вокали и размиващо жанровите граници звучене. Този микстейп бележи нова глава за PinkPantheress, докато тя демонстрира ново ниво на интимност. „Fancy That“ е свидетелство за музикалния талант на PinkPantheress, включващо семпли и интерполации от Panic! at the Disco през Jessica Simpson до Basement Jaxx, докато тя с лекота съчетава класики и скрити съкровища с характерната си заразителна продукция. Вторият микстейп ще включва представения с тийзъри „Illegal“ заедно с наскоро издадения сингъл „Tonight“, предлагащи поглед към уникалния звуков пейзаж, който тя е създала.

Говорейки за проекта, PinkPantheress казва: „Обявяването на този запис бележи изключително важен момент за мен като творец, това се усеща като най-свързания проект, в който съм участвала като артист. Надявам се, че феновете ми, които са с мен от години, ще могат да чуят признаците на израстване в мен като артист“.

Снимка: Charlie Engham

Заедно с „Fancy That“, PinkPantheress обяви участия в O2 Academy Brixton в Лондон, където ще има изпълнения на 18-ти и 19-ти септември. Разпродаденото шоу на PinkPantheress в Alexandra Palace миналата година получи блестящи отзиви, като The Guardian и NME му дадоха 4 звезди, а The Forty-Five похвалиха: „Очакванията за шоу от такъв мащаб са неизбежно високи, но Pantheress далеч ги надхвърли, за да го направи запомнящо се“. Аплодисментите продължиха и през северноамериканския етап, където Exclaim! я приветства като „скромна суперзвезда“, а Rolling Stone заяви: „Родена е звезда“.

***

За PinkPantheress

Снимка: Charlie Engham

PinkPantheress е мултиплатинен изпълнител, автор на песни и продуцент. Във възходяща траектория от 2021 г. насам, интроспективните текстове на PinkPantheress и способността да създава заразителни бийтове ѝ спечелиха отдадена фен база. Откакто се появи на сцената, PinkPantheress украси кориците на i-D, The Face и Rolling Stone UK, като същевременно участва в кампании на големи брандове. Съвсем наскоро тя беше отличена в списъка на 30 Under 30 на Forbes и беше обявена за продуцент на годината на Billboard Women in Music Awards. С всяко постижение PinkPantheress продължава да завладява и доминира, затвърждавайки статута си на сила, която не е за подценяване, в музикалната индустрия.