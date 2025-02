Nathan Dawe обедини сили с певицата Abi Flynn за нов сингъл

Nathan Dawe обедини сили с певицата Abi Flynn за еуфоричен нов сингъл.

Взривявайки Tik Tok, след като Nathan за първи път започна да пуска тийзъри с аудиото през януари, „Here In Your Arms“ е запис, пропит с настроение, като феновете вече пеят текста дума по дума на концертите на Nathan.

С участието на вокалите на Abi Flynn — некредитиран глас от хита на D.O.D, влязъл в Топ 20 на Обединеното кралство – „So Much In Love“, открит след като е включен в семпъл в „Splice“ – и засягащ темата за клопките в началото на нова връзка, но предприемането на крачка независимо от това, „Here In Your Arms“ е позитивно денс парче, което се свързва с хората.

„Много съм развълнуван да работя с таланта Abi Flynn по това издание, наистина имам чувството, че лятото дойде рано с него! Реакциите в TikTok бяха невероятни и ние сме толкова щастливи, че най-накрая го споделихме със света!“, казва номинираният за награда BRIT диджей и продуцент.

“Here In Your Arms” следва 2024 г., в която Nathan издаде поредица от сингли („‘We Ain’t Here For Long’“, „ ‘Ten (Get Back Up)’ “ с MNEK и „‘Lost Myself’ “ с Window Kid), имаше редовно участие в Ibiza Rocks, изпълнява седмични сетове в „IKON“ – барът и нощен клуб в Занте, който той отвори през юни 2023 г.— и управлява ресторанта „Isobel’s“ в родния си град – Бъртън-он-Трент. Той също така участва в редица фестивали, включително „Sundown“, „Reading & Leeds“ и дори „British Grand Prix“ в Силвърстоун.

"Here In Your Arms’" излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.