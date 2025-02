Наградите BRIT ще бъдат връчени на 1 март

Наградите BRIT се завръщат на 1 март в O2 Arena в Лондон.

Водещ на шоуто ще бъде английския комик Джак Уайтхол, а зрителите се очаква да видят вълнуващ състав от изпълнители.

Малко след като спечели две награда Grammy, сега Sabrina Carpenter се очаква да превземе сцената и на годишните музикални награди, които признават най-доброто от британската и международната музикална индустрия. Тя ще бъде наградена с трофея за глобален успех на церемонията. Така американката ще стане първият международен артист, получил наградата, след като комисията на BRIT реши да отвори наградата за международни артисти.

Очаква се по време на шоуто изпълнения на сцената да направят The Last Dinner Party, JADE, Teddy Swims, Shaboozey и Myles Smith.

Изгряващият американски певец, текстописец и рапър Teddy Swims получи номинация за Международна песен на годината с “Lose Control”. Друг международен номиниран за песен на годината е Shaboozey за парчето „A Bar Song (Tipsy)“.

Сред номинираните, един от най-големите лидери в класациите за 2024 г., е Charli XCX, която води с пет номинации за британски албум на годината за Brat, песен на годината за „Guess“ с участието на Billie Eilish, британски изпълнител на годината, най-добър поп изпълнител и най-добър денс изпълнител.

Dua Lipa има четири номинации, заедно с The Last Dinner Party и британския джаз квинтет Ezra Collective. Бийтълс получиха и първата си британска номинация от 1977 г. насам с последната си песен "Now And Then".

Наградите BRIT са годишните награди за поп музика на Британската фонографска индустрия, проведени за първи път през 1977 г. Церемонията по награждаването отличава най-доброто от британската и международна музика.