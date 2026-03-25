Над 18 милиона са гледали безплатния концерт на BTS в Сеул

Около 18,4 милиона души по целия свят са гледали излъчвания на живо от Сеул концерт за завръщането на кей-поп групата BTS.

Този интерес доказва, че „влиянието на групата само се е засилило“ по време на сценичната пауза, се казва в съобщението на стрейминг платформата „Нетфликс“ .

BTS се събра на 21 март на сцената в пълен състав за първи път след пауза от близо четири години, която се наложи заради задължителната военна служба на седмината ѝ членове.

Излъчването на живо на безплатния концерт от площад „Гуангуамун“ в Сеул се класира в седмичния топ 10 на най-гледаните предавания на „Нетфликс“ в 80 държави и зае първото място в 24 страни, уточниха от стрийминг платформата. Това беше първото събитие, което платформата излъчва на живо от Република Корея, както и първото предаване на концерт в реално време.

На сцената в Сеул групата представи песента Body to Body от новия албум. Продукцията, озаглавена Arirang, излезе на пазара на 20 март. Концертът, който беше със свободен вход, привлече над 100 000 почитатели на BTS, съобщиха от Hybe, лейбълът на групата. Това е значително по-малко от очакваните от местната полиция 260 000 души.

Според данните от системата за управление и контрол на групите хора в столицата на мястото на музикалното събитие миналата събота са се намирали между 40 000 и 50 000 души, каза представител на общината. Числата варират, тъй като тази система се основава до голяма степен на връзките с предавателите на мобилната мрежа и не улавя сигналите, излъчвани от чуждестранните посетители, обясниха местните медии. Мерките за сигурност по време на концерта бяха на най-високо ниво – ангажирани бяха около 15 000 полицаи и охранители, имаше поставени бариери по улиците в района и бяха затворени няколко обекта.

От последния албум на групата само в първия ден от излизането му на пазара са продадени почти четири милиона копия, показват данни на Hybe. На 27 март „Нетфликс“ ще пусне и филм за събирането на групата след края на военната служба на изпълнителите. Суперзвездите на кей-попа тръгват на световно турне, което ще започне на 9 април от Сеул. Планирани са 82 изяви в 34 града по света, като изпълнителите от BTS ще посетят Азия, Северна Америка, Латинска Америка и Европа.

Източник: БТА