На концерта на BTS в Сеул се очаква многохилядна публика

Повече от 250 хил. почитатели на Би Ти Ес се очаква да присъстват на концерта в центъра на Сеул, отбелязващ завръщането на групата след почти четиригодишно отсъствие от сцената, предаде АФП.

Събитието е планирано за събота, 21 март, и ще се състои на площада, намиращ се в близост до президентския дворец в столицата на Република Корея.

На върха на славата си формацията, която печелеше милиарди щатски долари всяка година, трябваше да си вземе почивка през 2022 г., за да могат седмината изпълнители да отбият задължителната военна служба, припомня АФП.

След концерта Би Ти Ес ще тръгне на турне с поне 82 дати в 34 града - най-голямото, което някога е организирано от кей-поп група, отбелязва АФП.

Петият студиен албум на музикалната формация, озаглавен Arirang, ще излезе в петък, 20 март. Името му е заимствано от стара корейска народна песен.

Документалният филм BTS: The Return, който ще бъде излъчен по Нетфликс на 27 март, проследява обединението на групата след военната служба, считана за изпитание за младите наборници.

Концертът в събота ще се проведе на площада в Сеул, където са се провеждали много политически демонстрации, особено тези, които последваха обявяването на военно положение от бившия президент Юн Сок-йол през декември 2024 г., отбелязва АФП.

Източник: БТА