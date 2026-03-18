MONA представи "Давам" в ефира на радио N-JOY

MONA представи новата си песен "Давам" в ефира на радио N-JOY.
Талантливата певица гостува в шоуто "Над нещата" с Venzy и разкри подробности за песента.
След „Жива“ и „Сила“, „Давам“ идва като естествен завършек на една лична и артистична трансформация – разказ за смелостта да повярваш, да се изправиш срещу страховете си и да продължиш напред.
Слушайте интервюто в аудиофайла на страницата.
На 8 април MONA ще отпразнува своя 22-ри рожден ден със специален концерт в Sofia Live Club – събитие, което ще бъде още едно емоционално продължение на новата ѝ музикална история.