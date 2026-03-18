На живо
7
На живо

MONA представи "Давам" в ефира на радио N-JOY

Талантливата певица гостува в шоуто Над нещата с Venzy и разкри подробности за песента

Публикувано на 18 Март 2026
Снимка: Радио N-JOY / Даниел Русев

MONA представи новата си песен "Давам" в ефира на радио N-JOY.

Талантливата певица гостува в шоуто "Над нещата" с Venzy и разкри подробности за песента. 

След „Жива“ и „Сила“, „Давам“ идва като естествен завършек на една лична и артистична трансформация – разказ за смелостта да повярваш, да се изправиш срещу страховете си и да продължиш напред.

Слушайте интервюто в аудиофайла на страницата. 

На 8 април MONA ще отпразнува своя 22-ри рожден ден със специален концерт в Sofia Live Club – събитие, което ще бъде още едно емоционално продължение на новата ѝ музикална история.

Ключови думи: