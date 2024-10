Мишел гостува в студиото на радио N-JOY

Мишел даде сила на слушателите на радио N-JOY с новата си песен.

22-годишният изпълнител, който мнозина познават от участието му в "Гласът на България" стана част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа и сподели подробности за новата си песен "Дай ми сила".

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Музиката и текстът на песента „Дай ми сила“ са дело на Мишел и хитовата певица Мила Роберт, а музикален продуцент на сингъла е Йоан Николаев - L Padr3. Музикалното видео е режисирано от Йоанн Стоев, а главен оператор е Антония Владимирова.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Певецът също така разкри какво планира в близко време, задава ли се следваща песен на хоризонта и дали празнува Хелоуин.

Слушайте интервюто в аудиофайла на страницата.