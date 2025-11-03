Миро представи новата си песен по радио N-JOY

Миро представи новата си песен с Алма в шоуто "От 10 до 2" с Нейа.

Парчето е озаглавено "Там" и идва, за да зарадва феновете на двамата изпълнители, които през 2023 г. превзеха плейлистите на родните радиостанции с първия си съвместен хит "Повече".

Миро сподели, че "Там" се е появила по време на творческия лагер Sofia Songwriting Camp. Музиката е на Миро, Юли от „Молец“, Денис Попстоев и шведската авторка Kristin Langsrud, а текстът е на Миро и Дара Екимова.

Видеото към „Там“ също заслужава особено внимание, защото всъщност е кратък музикален филм, чийто сценарий и режисура са на Крис Захариев, а зад камерата е Борис Калайджиев.

Миро покани слушателите на своя концерт на 26.11 в Арена София, за който остават ограничен брой билети.

Междувременно талантливият артист се подготвя да издаде албума "Миротворци".

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

