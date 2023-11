Миро обяви голям финал на турнето си

Миро ще завърши турнето си Best of с концерт в зала „Арена София“ на 17 април 2024 година. The Grand Finale ще бъде големият финал на поредицата от музикални събития, които започнаха през август.

В кулминацията на турнето ще бъдат включени големите хитове на Миро от последните над 20 години, както и нови песни, които подготвя в момента.

Този концерт ще бъде възможността за феновете на Миро да се потопят в магията на неговата музика и да споделят емоцията и атмосферата на изпълненията му на живо, след като всички дати от турнето бяха разпродадени значително по-рано.

„Причината сте Вие!“, сподели Миро.

Снимка: Artvent

За концерта в „Арена София“ той и екипът му подготвят цялостно музикално преживяване за зрителите с допълнителни визуални ефекти, танцови изпълнения и специални гост-изпълнители.

Междувременно той работи и върху нов албум, който се очаква да излезе през следващата година. Съвсем скоро пък почитателите му ще могат да гледат и видео към дуета с Мария Илиева „Ако утре няма днес“.

Турнето на Миро „Best of” започна от сцената на пълния Летен театър в Созопол през август, а след това концертите бяха в Бургас, Стара Загора и Варна. В София близо 4000 души аплодираха и пяха заедно с Миро на първия му за годината концерт в зала 1 на НДК. Предстои коледно издание на 21 декември, което ще включва и специално избрани рождествени песни. На сцената с Миро на всички концерти са музикантите от SoulBmoll, както и вокалното трио TRINITY.

Снимка: Artvent

Поредицата концерти в страната събират най-големите хитове на Миро от последните 23 години.

Билети за The Grand Finale на Миро на 17 април 2024 г.

Миро е Мирослав Костадинов - автор, продуцент и изпълнител на над 23 достигнали номер 1 песни в България.

През годините той е носител на редица награди в страната и чужбина. В различните български класации на Миро присъства с доминантен брой песни сам и като част от групата, в която беше. Тази година дуетната му песен с Алма получи признанието на публиката в най-важната за Миро категория „Песен на годината“.

„Повече“ е и най-излъчваната българска песен за 2022 в радио и ТВ ефира.

През 2009 е отличен с награда и статуетка за “Губя контрол когато“ на MAD Video Music Awards’09 в Атина. А през 2010-та песента става „Хит на десетилетието“, избрана от слушателите на частна радиостанция у нас.

Участвал е в „Златният Орфей” през 1995 година (с презимето си Димов) и е един от победителите в същата година.

Той е единственият към момента български артист, признат за изпълнител на годината в поп и поп-фолк музиката, при това в една година.

Миро е един от менторите в този сезон на най-гледания музикален телевизионен формат „Гласът на България“, който се излъчва по bTV всяка неделя от 20:00 часа.

TRINITY са Славина Калканджиева, Миглена Русева и Божана Спасова.

SoulBmoll са Момчил Косев (китари, вокали и аранжименти), Александър Васев (клавири), Виктор Викторов, Радо Казасов (ритъм секция), Емилио Мархолев (бас китара), Христо Нейчев (китара), Мартин Бодуров (тромпет, хорн), Иван Йорданов (саксофон, флейта). Вокали са Славина Калканджиева, Меглена Русева, Божана Спасова.