Miley Cyrus издава нова песен в петък

Miley Cyrus продължава да празнува 20-тата годишнина на „Хана Монтана“.

Звездата обяви чрез своя Instagram в сряда (25 март), че ще издаде „Younger You“, която беше представена в края на специалното издание, за да отбележи годишнината. Парчето ще излезе в петък (27 март).

„Честването на Хана Монтана не е просто почит към едно шоу, това е момент от пълен кръг за мен“, започва Сайръс надписа си. „HM беше началото на живота, който познавам сега“.

Песента е начинът, по който изпълнителката на „Wrecking Ball“ показва благодарност към феновете си, които са с нея, откакто за първи път влезе в ролята преди 20 години.

„Връзката, която аз и моите фенове споделяме, е толкова рядка и красива, колкото е било цялото това пътуване“, написа Miley в съобщението си. „Обожавам ви всички и ви обичам дълбоко. Този специален юбилеен епизод е подарък от мен за по-младото ви „аз“, моят начин да ви благодаря за вашата лоялност и за това, че растете с мен на всяка крачка“.

Издаден във вторник (24 март), специалният юбилей на Хана Монтана за 20-годишнината върна Cyrus и феновете ѝ в света на Хана Монтана, за да си спомнят за влиянието на емблематичния сериал на Disney Channel. За празничната програма Disney пресъздадоха части от снимачната площадка на Хана Монтана, за да се съберат отново Miley Cyrus и нейните родители, и поканиха водещия на „Call Her Daddy“ Алекс Купър да интервюира певицата. Специалният епизод включваше и изпълнение на Miley, по време на което тя изпя хитови песни от сериала, като например „Best of Both Worlds“ и „The Climb“ за публика на живо.