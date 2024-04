Михаела Маринова гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy.

Талантливата изпълнителка дойде в студиото на радио N-JOY, за да разкаже повече за новия си трак с румънския диджей и продуцент Alex Parker.

Тя сподели също как и къде да се запознали двамата, има ли музиката способност да учи или вече е демоде това нейно качество, дали обича пролетта и има ли любим сезон, както и ка се промени самата тя през изминалите 10 години.

Чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата.