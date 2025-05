На 15 май Михаела Филева отбелязва своя рожден ден.

Само дни преди това тя пусна новата си песен "Допаминов герой".

По този повод певицата беше на гости в студиото на радио N-JOY и сподели с водещия VenZy и слушателите подробности за парчето.

Какво още каза Михаела можете да чуете в аудиофайла на страницата.