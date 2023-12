Михаела Филева и VenZy представиха "Bésame, mi amor"

Михаела Филева и VenZy донесоха ритъм в студиото на радио N-JOY в сряда предиобед с новата си песен "Bésame, mi amor".

Двамата усмихнати артисти гостуваха в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" и разкриха детайли за поредния си съвместен проект.

След "Опасно близки" и "Бойкот", по случай 10-годишнината от първата си съвместна песен с VenZy, Михаела да решава да предложи на колегата си отново да обединят сили, този път за "Bésame, mi amor". Той, разбира се, не устоява на предложението и нещата се случват.

Песента "Bésame, mi amor" е част от излезлия наскоро нов студиен албум на Михаела Филева, озаглавен "96".

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

В аудиофайла на страницата чуйте с кого още са работили по проекта, какви трудности са имали по време на снимките, както и как се готвят да прекарат предстоящите празници.