3-метрово великденско червено яйце с българска шевица и 1500 цветни яйца посрещнаха гостите на Sofia Spring Fest 2026

На Велики четвъртък бе дадено официалното начало на Sofia Spring Fest 2026 – събитие, което превърна столицата в пъстро пространство, изпълнено с пролетно настроение, традиции и вдъхновение.

Фокусът тази година е впечатляващата арт инсталация – 3-метрово червено великденско яйце, украсено с българска шевица, което бързо се превърна в любима атракция за посетителите и един от най-сниманите символи. Яйцето носи послания за здраве, ново начало и връзка с българските традиции.

Празничната атмосфера беше допълнена от над 1500 малки великденски яйца, които украсиха фестивалното пространство и създадоха усещане за уют, цвят и радост

Откриването събра множество гости и посетители, които се насладиха на богата програма с музика, изпълнения на живо и артистични изяви. Сред официалните гости бяха: Цветомир Петров - председател на Столичен общински съвет, Ивана Мурджева - заместник министър на земеделието и храните, Д-р Ваня Тагарева - заместник председател на Столичен общински съвет, Маргарита Александрова- Изпълнителен директор на Пазари Възраждане АД, г-н Иван Влаев- Председател на Национална занаятчийска камара и др.

Сцената оживя с талантливите млади артисти от Център за изкуство „Зорница“, които впечатлиха публиката със своите изпълнения. Кулминацията на вечерта настъпи с впечатляващото Огнено шоу с DIA, което превърна небето в сцена на огъня и музиката. Със своята харизма, силно сценично присъствие и запомнящ се глас, DIA създаде магично преживяване, което остави публиката без дъх и постави зрелищен финал на откриващата вечер.

Фестивалът ще радва софиянци и гости на града с разнообразни активности, културни събития и празнична атмосфера през следващите седмици. Специално обособеният фермерски пазар събира производители от цялата страна, които представят свежи, натурални и ръчно създадени продукти с автентичен вкус.

Силно въздействащо присъствие има и къщичката за благотворителни дейности, където посетителите могат да подкрепят различни каузи и инициативи, обединени от идеята за доброто и взаимопомощта.

Любителите на традициите могат да се потопят в атмосферата на къщичката на занаятите, където майстори демонстрират и представят български занаяти, съхранявайки жив духа на народното творчество и предавайки го на новите поколения.

Sofia Spring Fest 2026 ще продължи до 10 май, с работно време от 11:00 до 22:00 ч.