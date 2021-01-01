Sofia Spring Fest 2026 - емоция, цвят и хиляди усмивки за финал

С много емоция, цвят и хиляди усмивки Sofia Spring Fest 2026 се приближава към своя финален акорд на 10 май.

Месец, изпълнен с живот, вдъхновение и споделени моменти, които превърнаха сърцето на София в истински празник на духа.

В продължение на близо пет седмици фестивалът се утвърди като живо пространство за култура, творчество и срещи – място, където хората не просто присъстваха, а преживяваха. Хиляди посетители станаха част от една многопластова атмосфера, която съчета музика, изкуство, вкусове, традиции, празнични акценти и социални каузи в едно цялостно и запомнящо се изживяване.

Сред най-впечатляващите елементи във фестивалната среда беше великденската украса, донесла усещане за топлина, светлина и споделеност.

В центъра ѝ се открои внушителното 3-метрово яйце, декорирано с българска шевица – символ на традицията и връзката ни с корените, допълнено от над 1500 малки великденски яйца, които създадоха истинска празнична картина.

Sofia Spring Fest бе и платформа за развитие и нови възможности. Форумът „Код Кариера“ на Столична община събра млади хора, експерти и представители на различни сектори, създавайки пространство за вдъхновение, диалог и бъдещи перспективи.

Фестивалът ще отбележи и Деня на Европа – 9 май, с тематична програма и активности, които да подчертаят духа на обединение, културно многообразие и споделени европейски ценности.

Сърцето на събитието туптеше в неговото разнообразие – от динамичната сцена и вдъхновяващия арт базар, през автентичния фермерски пазар, до зоните, посветени на българските занаяти и благотворителните инициативи.

С над 100 участия, сцената се превърна в жив организъм – пулсиращ с музика, танц, цирково изкуство и млади таланти. Постоянният поток от изпълнения създаваше енергия, която задържаше вниманието на публиката през целия ден и изграждаше силна връзка между артисти и зрители.

Арт базарът събра десетки малки брандове и творци, които вдъхнаха живот на пространството със своите ръчно изработени продукти – от бижута и декорации до картини и натурални изделия. Всяка покупка тук беше лична среща с история, вдъхновение и отношение.

По инициатива на Министерство на земеделието и храните, фермерският пазар предложи селекция от автентични български продукти – свежи, качествени и създадени с грижа. Посетителите имаха възможност да се докоснат до истински вкусове от различни краища на страната и да подкрепят местните производители.

С подкрепата на Националната занаятчийска камара, специалната зона за български занаяти събра над 20 майстори, които демонстрираха умения и представиха ръчно изработени изделия, превръщайки пространството в мост между миналото и настоящето.

Социалната ангажираност на фестивала намери своя израз в Къщичка 29, където над 40 организации представиха значими каузи. Посетителите имаха възможност да подкрепят инициативи с реално въздействие и да бъдат част от нещо по-голямо.

Sofia Spring Fest 2026 не просто приключва – той оставя следа. Следа от срещи, емоции и вдъхновение, които продължават да живеят и след последния фестивален ден.

Очакваме ви за финалните дни до 10 май – за още споделени моменти, усмивки и пролетно настроение.