Megan Thee Stallion издаде нов албум

Megan Thee Stallion представи новия си албум.

Трикратната носителка на награда Grammy - артист, изпълнител, предприемач и филантроп пусна „MEGAN“, който включва колаборации с Victoria Monet, GloRilla, UGK, Big K.R.I.T., Kyle Richh и Yuki Chiba.

С албума Megan продължава да демонстрира своята гъвкавост на глобален музикант, партнирайки си с японския хип-хоп изпълнител Yuki Chiba в „Mamushi“. Двойката записа песента по време на пътуването им до Токио по-рано тази година.

Новият албум на Megan Thee Stallion – “Megan” е изпъстрен със звездни участия и включва забележителен текст от покойния Pimp C в сътрудничество с UGK и Juicy J за сингъла „Paper Together“. Това е невероятен момент за Megan, която е израснала, слушайки дуото Port Arthur и е нарекла Pimp C един от любимите си рапъри.

Едноименният албум включва и вече издадени песни като „Cobra,“ „Boa“ и „Hiss“ – последната от които дебютира под номер 1 в Billboard Hot 100 по-рано тази година и стана първата в историята соло женска рап песен, която дебютира номер 1 в Billboard Global 200.

Съобщението идва след като Мegan удължи своето успешно турне „Hot Girl Summer Tour“ с нова дата в Атланта, Джорджия в State Farm Arena и вътрешен финал в Шарлот, Северна Каролина в PNC Music Pavilion.

Към днешна дата от турнето на Мegan са продадени над 280 000 билета и са разпродадени 23 концерта. По време на турнето тя има широк набор от специални гости на избрани спирки, включително Cardi B, Latto, Flo Milli, Bun B, Paul Wall, Slim Thug, Monaleo, Lil Keke и Z-Ro.

Rolling Stone изтъкна турнето на Мegan в рецензия, като написа: „Малко артисти, като Мegan, могат да се впуснат в двойни рими без пропускане на ритъм, докато се движат по цялата сцена и танцуват“. Междувременно Billboard отбеляза: „Показността на Megan не трябва да се поставя под съмнение. Тя олицетворява стойността на успешната работа и защо понякога добрите неща идват при тези, които чакат“.

„MEGAN“ ще отбележи първия студиен албум на Мegan от август 2022 г., когато тя издаде „TRAUMAZINE“, който включва колаборации с Dua Lipa, Key Glock, Jhené Aiko, Rico Nasty, Latto, Lucky Daye, Pooh Shiesty, както и основни музиканти от Хюстън като Sauce Walka, Big Pokey и Lil Keke.

Снимка: WMG

MEGAN – Tracklist

HISS

RATTLE

FIGUEROA

WHERE THEM GIRLS AT

BROKE HIS HEART

A.S. (feat Kyle Richh)

OTAKU HOT GIRL

FIND OUT

BOA

MAMUSHI (feat Yuki Chiba)

ACCENT (feat GloRilla)

PAPER TOGETHER (feat UGK)

SPIN (feat Victoria Monét)

DOWN STAIRS DJ

MIAMI BLUE (feat Big K.R.I.T.)

WORTHY

MOODY GIRL

COBRA

Стриймвайте албума ТУК, чрез Hot Girl Productions. Албумът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.