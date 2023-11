Max Barskih се завърна с нов сингъл

Днес известният украински певец и автор на песни – Max Barskih, прави триумфално завръщане с "Rich“ – дългоочаквано парче, поставящо началото на неговия англоезичен албум.

Издадена малко преди Коледа 2023, песента, която излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България, се потапя във философското изследване на житейските ценности, поставяйки под въпрос връзката между огромното богатство и истинското щастие.

Парчето демонстрира отличителна смесица от фънк от 80-те години, духови инструменти, бас китара, синтезатори и съвременно електронно звучене.

Придружаващото го официално видео, режисирано от Alan Badoiev, хумористично представя изпълнителя в пет изненадващи роли – от просяк до Луи XIV, египетски фараон, „Вълкът от Уолстрийт“ и пещерен човек на име Richie, чието пътуване от финансовите мечти до морална деградация подчертава въздействието на алчността върху човешките ценности. Яркият и гротесков подход на видеото подчертава посланието на артиста за състоянието на човечеството в днешния свят, изпълнен със страст, болка и алчност.

Като символичен жест, MAX BARSKIH беше домакин на ексклузивна благотворителна предпремиерна прожекция на видеото на 10-ти ноември в кино „Oscar“ в киевския търговски център „Gulliver“. Всички приходи от продажбата на билети бяха дарени за благотворителност в Украйна.

Парчето "Rich“ излиза днес заедно с официален видеоклип, който можете да гледате.

За Max Barskih

Украински певец, музикант и автор на песни, който работи с Warner Music Poland от 2023. Последните му издания идват от Warner Music Poland (South East Europe division) и включват синглите “Мамо, не плач” (Mom Don’t Cry) и “5 Missing Calls”, които бяха много добре приети на международния музикален пазар, както и албума “Зорепад” (Starfall), който набра голяма популярност на местно ниво, особено сингълът „ Rytmy” с Dorofeeva. Max стартира кариерата си през 2008. От тогава е спечелил множество престижни международни музикални награди, включително MTV EMA (2011–2021).

През 2013 г. неговият сингъл ‘Ya Boleyu Toboy’ / ‘I Wanna Run’ става официален саундтрак за реклама на Pepsi. През 2017 г певецът изнесе 250 солови концерта в постсъветските държави, а топ хитовете му ‘Fogs’ и ‘My Love’ събраха над 150 милиона гледания в YouTube. Barskih е правил повече турнета от всеки друг украински изпълнител и е най-пусканият изпълнител по радиостанциите в Украйна и в постсъветските държави. През 2018 г. певецът стартира мащабно световно турне, включващо множество концерти в Обединеното кралство и САЩ.

Авторът на статии в американския „Forbes“ – Stefan Rabimov, присъства на концерта на Barskih в Сан Франциско в клуб „DNA Lounge“, след което нарече Max един от най-горещите артисти на съвременната поп сцена. В статията си „ Turn It Up: Max Barskih And Ukrainian Pop Diplomacy“ Rabimov нарича музиката на Max Barskih поп мейнстрийм, който спокойно може да излезе извън Украйна и да пожъне успех на музикалния пазар на запад.

Журналистът нарича Max „музикалният посланик на Украйна в света“, способен да пробие през „Желязната завеса“, която стои между източноевропейските музиканти и глобалната публика.

Max Barskih има мултиплатинени албуми. Един от най-популярните му сингли – „Ley, Ne Zhaley“, се задържа на първа позиция в Top Hit Global Radio Chart в Украйна в продължение на 16 седмици. Това превърна „Ley, Ne zhaley“ в абсолютен рекордьр сред световните хитове и в най-слушаната песен на всички езици от 2008 до 2020 г.

Max се появи като специален гост на „Billboard Music Con“ в Лас Вегас през май 2022 г.

През октомври 2023 г. Max приключи световно турне, посети Австрия, Чехия, Естония, Германия, Казахстан, Латвия, Литва, Португалия, Испания и Обединеното кралство.