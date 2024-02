Max Barskih издаде нов сингъл

Max Barskih – се завръща с англоезичното парче „SLAY“, което продължава неговото навлизане в англоезичния пазар след последното му издание „Rich“. Парчето ще бъде издадено заедно с концертно музикално видео.

Новият сингъл “SLAY” изненадва с необичайното си звучене за музикант, създал най-големите си хитове в стила на романтичното първо десетилетие от началото на века. Първоначалната изненада обаче прави път на завладяващо въвличане в ново настроение: Barskih вплита послание за освобождение и приемане на собствената ни уникалност, независимо от историята ни, в почти всякa част от песента.

'Big bag big drip', 'I'm a mutha fucking vibe' – тези фрази не са просто стилистични орнаменти, те са есенцията на духа на „SLAY“.

„SLAY“ празнува уникалната сила, която позволява на ЛГБТИ+ и други стигматизирани общности да защитят личната си свобода в свят на наложени стандарти. Това е пространство, където множеството и уважението към разнообразието са от първостепенно значение.

"SLAY" е повече от песен; това е декларация за самоувереност. Това е празник на уверената индивидуалност, където всяка нота и фраза са символ на това, че всеки от нас може да блести със собствената си уникална светлина.

Max Barskih е известен украински певец, музикант и автор на песни, който работи с Warner Music Poland (South East Europe division) от 2023 г.

Последното му издание излезе чрез Warner Music Poland (South East Europe division) и включва синглите „Rich“, „Мамо, не плач“ (Mom Don't Cry) и „5 Missing Calls“, приети много добре и на международния музикален пазар. Албумът му “Зорепад” (Звездопад) също стана много популярен и събра забележителен брой стриймвания на местния пазар, особено сингълът „Rytmy“ с Dorofeeva.

Max стартира кариерата си през 2008 г., оттогава той печели множество престижни международни музикални награди, включително „MTV EMA“ (2011/2021). През 2013 г. неговият сингъл „Ya Boleyu Toboy / I Wanna Run“ става официален саундтрак за реклама на бранд за безалкохолни напитки. През 2017 г. певецът изнесе 250 солови концерта в постсъветските държави, а топ хитовете му ‘Fogs’ и ‘My Love’ събраха над 150 милиона гледания в YouTube..

Barskih е бил на турнета повече от всеки друг украински изпълнител и е най-слушаният изпълнител по радиостанциите в Украйна и страните от ОНД. През 2018 г. певецът стартира мащабно световно турне, включващо множество концерти в Обединеното кралство и САЩ.

Авторът на статии в американския „Forbes“ – Stefan Rabimov, присъства на концерта на MAX BARSKIH в Сан Франциско в клуб „DNA Lounge“, след което нарече MAX един от най-горещите артисти на съвременната поп сцена. В статията си „Turn It Up: Max Barskih And Ukrainian Pop Diplomacy,“ Rabimov нарича музиката на Max Barskih поп мейнстрийм, който спокойно може да излезе извън Украйна и да пожъне успех на музикалния пазар на запад.

Журналистът нарича MAX „музикалният посланик на Украйна в света“, способен да пробие през „Желязната завеса“, която стои между източноевропейските музиканти и глобалната публика.

Max Barskih се радва на мултиплатинени продажби на албуми. Един от най-популярните му сингли – „Ley, Ne Zhaley“, беше # 1 в продължение на 16 седмици в класацията „Top Hit Global Radio Chart” в Украйна. Това превърна „Ley, Ne zhaley“ в абсолютен рекордьор сред световните хитове и в най-слушаната песен на всички езици от 2008 до 2020 г.

Max се появи като специален гост на Billboard Music Con в Лас Вегас през май 2022 г.

През октомври 2023 г. Max приключи световно турне, включващо Австрия, Чехия, Естония, Германия, Казахстан, Латвия, Литва, Португалия, Испания и Обединеното кралство.

През декември 2023 г. трибютният концерт на Max Barskih се превърна в най-мащабното шоу в Киев от началото на инвазията. След разпродаден концерт, посетен от почти 10 000 души, Max обяви следващата дата на голямото си шоу, което ще се проведе през май 2024 г. в Киев. През февруари 2024 г. Max стартира концертно турне в големи градове в Северна Америка и Канада.