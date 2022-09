Матео представи новата си песен по радио N-JOY

Матео гостува в студиото на радио N-JOY, за да представи новата си песен.

Младият изпълнител разкри детайли за създаването на "Метаморфоза" в шоуто "От 10 до 2".

Тексът и музиката са написани от самия артист като споделя, че е “вдъхновена от период на трудни решения и промени, с които “свободата щастливо прегърнах”.

Парчето е създадено в сътрудничество ст четири пъти платинено сертифицирано дуо музикални продуценти от Финландия.

Видеото е реализирано с подкрепата на Национален фонд Култура по програма “Музикални инициативи”, а режисьор е Николай Гарабедян.

Снимка: Радио N-JOY

Чуйте целия разговор в аудиофайла по-горе на страницата.