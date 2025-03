Martin Garrix в София това лято

София я очаква едно шумно и ярко градско лято с Martin Garrix като централна фигура на августовската сцена.

На 22 август световноизвестният артист идва на Арена София (Столичен Колодрум) за лайв, който събира мащаба на световните сцени с енергията на феновете в България.

Garrix идва след години на челни позиции в DJ Mag Top 100 – цели пет пъти той е Номер 1 в света, участия на почти всеки познат голям фестивал, от Tomorrowland до Coachella и хедлайн шоута, които събират десетки хиляди души. През август и българската публика ще види същата грандиозна продукция, която скоро ще отиде в Лондон за мащабен самостоятелен сет пред 25 000 души в Gunnersbury Park, а вече напълни 50 хиляден стадион в Индия за солд аут шоу на артиста там.

Дискографията му включва тракове от грандиозния му пробив Animals (2013), който преобърна представите за модерната денс музика, до глобални хитове като Scared to Be Lonely (с Dua Lipa), Ocean (с Khalid) и We Are The People (с Bono и The Edge от U2). И ако това не е достатъчно, продукцията ще демонстрира сценография и визуални ефекти, които го нареждат сред най-впечатляващите изпълнители на живо. В допълнение на всичките си DJ постижения, Garrix стои и зад лейбъла STMPD RCRDS, работи с артисти като Lady Gaga, Sam Smith и Tame Impala, а страничните му проекти, като AREA21, показват желанието му постоянно да експериментира и надгражда. Наскоро той представи и нови тракове като Angels For Each Other, Told You So и Gravity, които още веднъж го брандираха ясно като тотален хитмейкър.

Билетите за Martin Garrix ще бъдат налични от 28 март в мрежата на ticketstation.bg. Редовната им цена започва от 88 лв., но за притежателите на билети за фестивала AURA (20-22 юни) е предвидена преференциална цена – от 66 лв. като жест към най-отдадената публика на електронната сцена у нас. Специална VIP зона е обособена за публиката на Арена София (Столичен Колодрум). Сетът на Martin Garrix е част от поредицата, с която Fest Team продължава да изгражда и развива електронната сцена в България, след вечери с Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, ARTBAT, Miss Monique, Fedde Le Grand, Garrix идва, за да се впише логично в тази посока - артист от световна величина, който бележи следващата голяма стъпка в календара на родната сцена. Събитието идва като продължение на енергията около фестивала AURA - новото фестивално приключение на Fest Team, който ще се проведе в София между 20 и 22 юни.

Билетите влизат в продажба на 28 март, петък, в мрежата на Ticket Station.