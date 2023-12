Mariah Carey с ново видео към хита “All I Want for Christmas is You”

Mariah Carey, определяна като „кралицата на Коледa”, зарадва милионите си почитатели по света с чисто ново видео към вечната класика “All I Want for Christmas is You”.

В петък в канала си в Youtube, дивата пусна „All I Want for Christmas Is You (Festive Lambs Edition)“ - точно 2 седмици преди Бъдни вечер. Кадрите показват събрани моменти от последните концерти от турнето на изпълнителката в Щатите „Merry Christmas One and All!“ .

Коледното турне се радва на безпрецедентен успех с 16 разпродадени концерта в многохилядни арени. Грандиозният финал ще бъде на 17 декември, когато звездата ще представи късометражен документален филм – подарък към зрителите с ексклузивен поглед зад кулисите на музикалните събития.

Близо 2 десетилетия след премиерата си, превърналата се в коледен химн песен на Mariah Carey продължава да пише история като наскоро бе включена в Националния регистър на записите на Библиотеката на американския Конгрес. Парчето за поредна година се позиционира на 1-во място в световната класация на Billboard.