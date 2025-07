Майкъл Бубле празнува годишнина с албум

Отбелязвайки поредния важен етап в кариерата си, Майкъл Бубле ще отпразнува две десетилетия от излизането на мултиплатинения си втория албум – „It’s Time“, с чисто новото издание „20TH Anniversary Deluxe Edition“, което ще излезе на 12-ти септември 2025 г.

Албумът ще включва две неиздавани досега парчета, както и бонус ремикси, студийни и концертни записи. Той ще бъде достъпен в множество конфигурации, включително двоен дългосвирещ сребърен винил, двойно CD и луксозни дигитални версии.

Подготвяйки феновете за появата му, мултиплатиненият изпълнител, носител на награда Grammy, с вълнение представи за първи път неиздавано бижу, озаглавено „Just Like You“. Той първоначално е написал песента на 16 години. „Just Like You“ обаче се откроява като класика на Бубле с топлата си продукция, жизнената си инструментация и смелите си вокали. С този дух и душа, тя със сигурност ще се превърне във фаворит на феновете.

Освен това, „20TH Anniversary Deluxe“ включва тъжното и носталгично неиздавано досега бижу „I’ll Be Seeing You“. Освен това, албумът включва ремастерирани бонус парчета като „Mack The Knife“, „Dream A Little Dream Of Me“, „I’m Beginning To See The Light“ и други. Продуциран от легендарния триумвират – David Foster, Humberto Gatica и Tommy LiPuma, албумът „It’s Time“ първоначално се появява на 8-ми февруари 2005 г. Той оглавява класацията за джаз албуми на Billboard и влиза в Топ 10 на Billboard 200 на седмо място.

Бубле се присъедини към забележителния панел с треньори на „The Voice“ по NBC през септември 2024 г. и направи огромен фурор, като спечели две поредни победи в сезон 26 и 27. След това двукратният шампион ще се завърне за сезон 28 този септември, което бележи исторически, трети пореден сезон като треньор в шоуто. „People“ съобщи новината и го открои като „един от малкото изпълнители през последните години, който е бил треньор повече от два поредни сезона“. За преживяванията си в шоуто Бубле сподели: „Това е най-хубавата работа, която някога съм имал. Да ходя на работа всеки ден е радост. Има причина „The Voice“ да остава толкова успешен след толкова много години и тя е, защото наистина става въпрос за артистите. Талантът в това шоу е невероятен и е толкова красиво преживяване да бъда част от процеса“.

През 2024 г. той издаде албума с най-големите си хитове „The Best Of Bublé“, който се състои от 21 основни парчета от целия му каталог. Година по-рано той впечатляващо грабна петата си награда Grammy за „Higher“ в категорията „Най-добър традиционен поп вокален албум“. До момента има общо 12 номинации.



„Време е“ („It’s Time“) да се потопим отново в този емблематичен албум с окончателната версия на Бубле – „20TH Anniversary Deluxe“!



ТРАКЛИСТ:

1. Feeling Good

2. A Foggy Day (In London Town)

3. You Don't Know Me

4. Quando, Quando, Quando (with Nelly Furtado)

5. Home

6. Can't Buy Me Love

7. The More I See You

8. Save the Last Dance for Me

9. Try a Little Tenderness

10. How Sweet It Is

11. Song for You (feat. Chris Botti)

12. I've Got You Under My Skin

13. You and I

14. Mack The Knife (Remastered)

15. Dream A Little Dream Of Me (Remastered)

16. Just Like You*

17. Home (Remix) (Remastered)

18. I'll Be Seeing You*

19. Nice 'n' Easy (Remastered)

20. Softly As I Leave You (Remastered)

21. It's All In The Game (Remastered)

22. I'm Beginning To See The Light (Remastered)

23. Feeling Good (Live 2005) (Remastered)

24. You'll Never Know (Live 2005) (Remastered)

25. My Funny Valentine (Live 2005) (Remastered)



ЗА МАЙКЪЛ БУБЛЕ

Майкъл Бубле е продал повече от 75 милиона албума в цял свят в хода на изключителната си кариера и се радва на огромен успех като един от най-добрите изпълнители на живо на всички времена. С кариера, която включва 5 награди Grammy, 15 награди JUNO, звезда на Алеята на славата в Холивуд и Алеята на славата в Канада, 6 мултиплатинени албума и над 14 милиарда глобални стриймвания, Майкъл прекара последните две десетилетия дълбоко отдаден на това да поддържа Великата американска песенна книга жива – да ѝ вдъхва нов живот и да внася своя уникален стил, вокална сила и страст към вечните мелодии, които той обича. Той издава едноименния си дебютен албум чрез Reprise Records през 2003 г., последван от поредица от мултиплатинени #1 албуми, включително „Call Me Irresponsible“ (2007), „Crazy Love“ (2009), „To Be Loved“ (2013), Love (2018), и „Christmas“ (2011). Неговият 11-ти студиен албум – „HIGHER“ (2022), е деветият му албум, влязъл в Топ 10 на класацията за топ продажби на албуми на Billboard и седмият му пореден студиен албум, който дебютира в Топ 3. Известен със своето майсторство от световна класа и грандиозна концертна продукция, той е изнесъл разпродадени концерти в над 30 държави. С неудържим талант, енергия и глас, който с лекота пее класики, поп, суинг, джаз, R&B и комедии, Майкъл отвежда слушателите си на специално пътешествие всяка вечер – пеейки от сърце, правейки им серенади с красиви любовни песни, карайки ги да се смеят, плачат и танцуват - за да им подари вечер, която никога няма да забравят. През септември 2024 г. Майкъл се присъедини към забележителния панел с треньори на „The Voice“ по NBC, като спечели две поредни победи в сезони 26 и 27. Двукратният шампион ще се завърне за сезон 28 тази есен, което бележи историческия трети пореден сезон като треньор в шоуто.