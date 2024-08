Майкъл Бубле издава ще издаде албума The Best Of Bublé през септември

Майкъл Бубле анонсира издаването на албум с най-големите си хитове.

Правейки равносметка на историческата си кариера досега, той с гордост представя чисто новия си албум The Best Of Bublé.

За да представи изданието, мултиплатинената суперзвезда, носител на награда Grammy, споделя неиздавана досега песен, озаглавена „Don’t Blame It On Me”. Парчето, е абсолютен химн в стил Бубле. Пляскане с ръце, контрабас и ярка акустична китара задават темпото, докато той пее: „Не ме обвинявай, че се влюбих в теб, всеки можеше да види, че това е неизбежно!“ Кулминацията е подсилена от въздействаща духова секция, завладяващи струни и запомнящ се припев. Със своя емоционален дух и неудържима енергия, той има всички характеристики на бъдещ хит.

„The Best Of Bublé“ може да се похвали с 21 значителни песни от целия му каталог. Той обхваща основополагащи хитове като „Haven’t Met You Yet“, „Feeling Good“, „Sway“, „Everything“ и „It’s A Beautiful Day“. Сред неиздаваните досега материали има и втора нова песен – „Quizas, Quizas, Quizas“.

Снимка: Орфей Мюзик

Бубле също така се присъедини към забележителния панел с треньори на „The Voice“ заедно със Snoop Dogg, Gwen Stefani и Reba McEntire. Премиерата на сезон 26 е през септември по NBC.

Миналата година той впечатляващо взе петата си награда Grammy. На церемонията през 2023 г. неговият дългосвирещ албум „Higher“ спечели трофея за „Най-добър традиционен поп вокален албум“. Той има общо 12 номинации до момента.

Със своя парад от хитове и нови неиздавани съкровища, „The Best Of Bublé “ е наситен експанзивен преглед на музикалното пътешествие на Бубле досега, като същевременно загатва за още много неща, които предстоят...

The Best Of Bublé излиза на 27-ми септември 2024 г. във всички дигитални платформи и на CD чрез Reprise Records/Орфей Мюзик. Перфектен, както за дългогодишни фенове, така и за тези, които сега го откриват, албумът ще бъде наличен и на стандартен черен двоен дългосвирещ винил на 22-ри ноември, както и ексклузивен цветен двоен дългосвирещ винил, наличен в Michael Buble Official Store (прозрачен), Barnes and Noble (маслинено зелен) и Amazon (бял). П

Tracklisting:

1. Feeling Good

2. Haven't Met You Yet

3. Sway

4. Everything

5. Me and Mrs. Jones

6. Home

7. L.O.V.E

8. Cry Me A River

9. Don't Blame It On Me*

10. Baby (You've Got What It Takes)

11. Fever

12. Quando, Quando, Quando

13. Save The Last Dance for Me

14. Bring It On Home To Me

15. Moondance

16. Spider-Man

17. It's A Beautiful Day

18. Hold On

19. Quizas, Quizas, Quizas*

20. Higher

21. You & I



*Неиздавани до сега

Майкъл Бубле е продал повече от 75 милиона албума в цял свят в хода на изключителната си кариера и се радва на огромен успех като един от най-добрите изпълнители на живо на всички времена. С кариера, която включва 5 награди Grammy, 15 награди Juno, звезда на Алеята на славата в Холивуд и Алеята на славата в Канада, 6 мултиплатинени албума и над 14 милиарда глобални стриймвания, Майкъл прекара последните две десетилетия дълбоко отдаден на това да поддържа Великата американска песенна книга жива – да ѝ вдъхва нов живот и да внася своя уникален стил, вокална сила и страст към вечните мелодии, които той обича. Той издава едноименния си дебютен албум чрез Reprise / Warner през 2003 г., последван от поредица от мултиплатинени #1 албуми, включително „Call Me Irresponsible“ (2007), „Crazy Love“ (2009), „To Be Loved“ (2013), Love (2018), и „Christmas“ (2011). Неговият 11-ти студиен албум – „HIGHER“ (2022) е деветият му албум, влязъл в Топ 10 на класацията за топ продажби на албуми на „Billboard“ и седмият му пореден студиен албум, който дебютира в Топ 3.

Известен със своето майсторство от световна класа и грандиозна концертна продукция, той е изнесъл разпродадени концерти в над 30 държави. С неудържим талант, енергия и глас, който с лекота пее класики, поп, суинг, джаз, R&B и комедии, Майкъл отвежда слушателите си на специално пътешествие всяка вечер – пеейки от сърце, правейки им серенади с красиви любовни песни, карайки ги да се смеят, плачат и танцуват - за да им подари вечер, която никога няма да забравят.