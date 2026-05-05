Madonna пренася Sabrina Carpenter на дансинга за дългоочаквана колаборация

Те имат нещо, за което искат да говорят – Madonna пренася Sabrina Carpenter на дансинга си за дългоочакваната им колаборация „Bring Your Love“ – водещият сингъл от предстоящия албум на Madonna – „Confessions II“.

„Bring Your Love“, продуцирана от Madonna и Stuart Price, направи премиерата си на живо по време на изненадващото изпълнение на Madonna на “Coachella” със Sabrina Carpenter.

Феновете могат да го гледат в YouTube канала на Coachella.

Новият албум е продължение на емблематичния „Confessions on a Dance Floor“. Феновете могат да поръчат предварително албума, както и най-голямата колекция от винилови плочи, CD-та и касети.

Madonna продължава да доказва несравнимата си глобална привлекателност. Веднага след изпълнението си на „Coachella“, тя даде на феновете си първа представа за албума с издаването на „I Feel So Free“ – еуфоричен химн за дансинга, който моментално завладя световната сцена. Парчето се издигна до номер 1 в iTunes в 34 държави, подчертавайки нейната трайна привлекателност за различни поколения и дигитална доминация, като едновременно с това се превърна в най-добавяната песен в радиостанциите с формат Dance в САЩ.

„Confessions II“ ще излезе на 3-ти юли чрез Warner Records/Орфей Мюзик.