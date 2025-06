Madonna обяви издаването на албум

Madonna обяви издаването на дългоочаквания албум „Veronica Electronica“, състоящ се от осем парчета, съпътстващи „Ray of Light“, първоначално е замислен от Madonna, като ремикс албум през 1998 г.

Проектът в крайна сметка е оставен на заден план заради огромния успех на оригиналния албум и поредицата от хитови сингли, които доминират в светлината на прожекторите повече от година. „Ray of Light“ продава над 16 милиона копия по целия свят и носи на Madonna четири награди „GRAMMY®“, включително за най-добър поп албум.

Повече от 25 години по-късно, тази дълго обсъждана концепция най-накрая оживява. Поп иконата обяви, че албумът ще бъде издаден на 25 юли. Колекцията съдържа новоредактирани версии на клубни ремикси от Sasha, BT и Victor Calderone, заедно с оригиналното демо на „Gone, Gone, Gone“ – неиздаван досега запис, продуциран от Madonna и Rick Nowels. Освен в цифров формат, албумът ще бъде достъпен и на сребърен винил, който включва ексклузивна сребърна литография. Това издание е част от разширението на „Silver Collection“ – серия, в която Madonna преиздава части от каталога си като лимитирани, колекционерски винили.

Снимка: Орфей Мюзик

Tracklist of „Veronica Electronica“:

1. Drowned World/Substitute For Love – BT & Sasha Bucklodge Ashram New Edit

2. Ray Of Light – Sasha Twilo Mix Edit

3. Skin – The Collaboration Remix Edit

4. Nothing Really Matters – Club 69 Speed Mix Meets The Dub

5. Sky Fits Heaven – Victor Calderone Future New Edit

6. Frozen – Widescreen Mix and Drums

7. The Power Of Good-Bye – Fabien’s Good God Mix Edit

8. Gone, Gone, Gone – Original Demo Version