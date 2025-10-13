Madonna анонсира "Bedtime Stories - The Untold Chapter"

„Bedtime Stories – The Untold Chapter“ е миниалбум с 8 песни, посветен на 30-годишнината на „Bedtime Stories“ на Madonna, който ще излезе на 28-ми ноември.
Съпътстващата колекция включва ранни демо записи, алтернативни версии и редки парчета, които проследяват еволюцията на повлияното от R&B звучене на „Bedtime Stories“. „Bedtime Stories – The Untold Chapter“ ще бъде издаден на лимитиран черен винил и дигитално. Поръчките за черен винил от Madonna.com и Rhino.com ще включват ексклузивен комплект пощенски картички. Ще бъде налично и луксозно издание с 2 CD-та, включващо оригиналния албум „Bedtime Stories“ и новия миниалбум, заедно с книжка от 20 страници с текстове на песни и илюстрации.
Madonna си сътрудничи с продуцента на „Confessions on a Dance Floor“ – Stuart Price, за да оформи този миниалбум, редактирайки и миксирайки версии в нова глава. Обложката включва невиждани досега изображения от фотосесия през 1994 г. на Paolo Roversi, чиито снимки са използвани и за сингъла „Bedtime Story“.
На 28-ми ноември оригиналният албум „Bedtime Stories“ ще бъде преиздаден на сребърен винил . Той ще бъде наличен при избрани търговци на дребно, като ексклузивен плакат ще бъде включен в поръчките от Madonna.com и Rhino.com. Издаден през 1994 г., шестият студиен албум на Madonna се счита за един от най-авантюристичните в звуково отношение и успешни в комерсиално. Албумът е с над седем милиона продадени копия в цял свят и включва хитове като „Take a Bow“, „Secret“ и „Human Nature“.
„Bedtime Stories“ на Madonna ще излезе на 28-ми ноември чрез Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.
BEDTIME STORIES – THE UNTOLD CHAPTER
Списък с песни
Side One
1. “Survival” – Quiet Storm Demo Remix
2. “Secret” – Allstar New Single Mix
3. “Right On Time” – Original Demo Edit
4. “Don’t Stop” – Original Demo Edit
Side Two
1. “Freedom” – Short Mix
2. “Human Nature” – Howie Tee New Clean Edit
3. “Let Down Your Guard” – Rough Single Mix
4. “Love Won’t Wait” – Original Demo Edit