Jisoo и Zayn с общ трак

Южнокорейската певица Jisoo и английския певец Zayn обединиха усилия за съвместна песен.

Парчето, озаглавено "Eyes Closed" беше издадено на 10 октомври.

В края на юли 2025 г. Zayn сподели история в Instagram, в която той и 4-годишната му дъщеря присъстват на световното турне на Blackpink в Ню Йорк и каза, че „са го харесали“.

По-късно, в предаване на живо, той намекна за нова музика, която ще излезе „скоро с друг готин сътрудник“.

В началото на октомври изпълнителката от Blackpink, Jisoo, сподели плакат за предстоящ сингъл, наречен „Eyes Closed“.

С надпис „дуетът е близо“, плакатът я изобразяваше в черна кожена рокля с мистериозен силует на заден план.

На 8 октомври дуото официално обяви дигиталния сингъл, два дни преди издаването му на 10 октомври.