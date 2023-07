Любо Киров гостува на радио N-JOY

Любо Киров гостува в студиото на радио N-JOY.

Талантливият изпълнител стана част от обедното шоу с водещ Нейка Димитрова - Нейа, за да сподели детайли за актуалните си песни и предстоящото турне.

Само дни след като излезе на сцената като гост-изпълнител с English Chamber Orchestra и малко преди да даде страт на концертната си обиколка в страната, музикантът разкри как се е появила новата версия на хита "Има ли цветя" с Moreno, както и детайли за актуалния си сингъл "Восъчен герой".

Чуйте какво разказа Любо Киров в аудиофайла на страницата.

Снимка: Радио N-JOY

„Турне 2023“ на Любо Киров стартира с две дати в Пловдив - на 2 и 3 август в Античния театър. Следват летните театри в Бургас, Варна, Стара Загора, Велико Търново и Русе, а в София концертите ще бъдат в две поредни вечери в зала 1 на НДК. На сцената с Любо Киров отново ще бъде Голямата банда – Ангел Дюлгеров, Пламен Денчев, Радо Казасов и Евден Димитров.