Любимата песен на младоженците във Великобритания е на Ed Sheeran

Според проучване на Encore Musicians, сингълът на Ed Sheeran от 2017 г. „Perfect“ е най-популярната песен, използвана за първия танц на младоженците във Великобритания.

Установено е, че 16 процента от двойките, сключили брак в Обединеното кралство тази година, са пуснали песента от албума ÷ ("Divide").

За да достигнат до този извод, Encore Musicians, които се определят като най-голямата и най-бърза платформа за резервации на музиканти в Обединеното кралство, е използвала база от повече от 3 000 събития.

На второ се нарежда "All Of Me" на John Legend, следвана от Can't Help Falling In Love на Elvis Presley.

Четвъртото място отново отива при Ed Sheeran за баладата му от 2014 г. „Thinking Out Loud“.

„I'm Yours“ (2008) на Jason Mraz се нарежда на пето място като избор на песен сред младоженците във Великобритания през 2023 г.