Lizzo сподели нова музика

Lizzo издаде ново парче и видеоклип.

Носителката на награди Grammy и Emmy, суперзвездата, певица, автор на песни, рапър, инструменталист и актриса пусна „Don’t Make Me Love U“. Баладата, продуцирана от дългогодишния сътрудник Ricky Reed & Cheche Alara, дава началото на новата музикална ера на Lizzo.

Видеото, режисирано от Tanner K Williams и заснето от Bentley Rawle, дава сюрреалистичен и визуално впечатляващ поглед към позната връзка, в която се бориш с миналото си аз, размишляваш и евентуално се развиваш чрез учене и растеж. То е едновременно кинематографично и искрено, колкото и сатирично, разказано през призмата на Lizzo и Lizzy, нейното алтер его.

Това дългоочаквано издание идва след напълно разпродадена серия от концерти в Лос Анджелис и Ню Йорк на Blue Note Jazz Club, общо 12 участия. Variety обяви, че „тези концерти напомниха на публиката, отблизо и лично, какъв голям талант е Lizzo: певица от най-висока класа, завладяваща и забавна изпълнителка и до степен, която не сме виждали преди, обучен, сериозен музикант.“ Съвсем наскоро тя даде електризиращо изпълнение на разпродадено Houston Rodeo с над 70 000 фенове по-рано този месец.

Lizzo наскоро обяви и предстоящото издаване на първата си детска книга „Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin’“, която ще се появи на рафтовете на книжарниците на 8 септември 2026 г. Издадена от Simon & Schuster Books for Young Readers, историята разказва за едно жизнерадостно малко момиченце, което просто иска да се развива. По пътя се среща умна и месингова флейта, която не може да намери своята мелодия. Така се озовава на диво приключение на места, изпълнени с невероятни звуци.

За Lizzo:

Четирикратната носителка на награди GRAMMY® и Emmy, суперзвезда, певица, автор на песни, рапър и актриса, е оставила незаличим и несравним отпечатък в популярната култура. Тя е спечелила множество отличия, два пъти е постигнала първо място в класациите Hot 100, спечелила е десетки златни, платинени и мултиплатинени сертификати, препълнила е арени по целия свят и е блестяла в блокбъстъри. Lizzo влезе в историята през 2023 г., когато се превърна в „първата чернокожа жена, получила наградата „Запис на годината“ на наградите GRAMMY® от 1994 г. насам“ за двукратно платинения „About Damn Time“. Преди това тя разтърси класациите с деветкратно платинения „Truth Hurts“. Той я утвърди като „третата рапърка, оглавила Hot 100 без водещ изпълнител“, и „първата чернокожа солова R&B певица, заемаща първото място от 2012 г. насам“. Тя доминираше в класацията Hot 100 в продължение на седем седмици, превръщайки се в „най-дълго задържалата се песен на солов рап изпълнител“. Rolling Stone я приветства като една от „500-те най-велики песни на всички времена“. Тя се е появявала в безброй телевизионни предавания, включително Saturday Night Live, TODAY, Watch What Happens Live With Andy Cohen, Jimmy Kimmel LIVE!, CBS Sunday Morning и други. Да не говорим, че тя беше хедлайнер на собственото си специално предаване на HBO Lizzo: Live In Concert, в което записа разпродаденото си шоу в Kia Forum в Лос Анджелис. По пътя си присъствието ѝ можеше да се усети в боксофиса и в стрийминг мрежите, обхващайки роли в анимационните UglyDolls и Hustlers, както и продуциране и участие в многократно награждаваното с награда „Еmmy“ риалити шоу на Prime: Watch Out For the Big Grrrls. Тя стартира собствена линия оформящо бельо Yitty, предназначена за всеки тип тяло. През 2026 г. тя даде началото на годината с обявяването на първата си детска книга „Lil Lizzo Meets Sasha B. Flootin“, която ще се появи на книжарниците през септември.