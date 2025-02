Тя се завръща…

Започвайки това, което обещава да бъде ера на блокбъстъри, Lizzo се завръща с чисто нова песен, първата от многото, озаглавена „Love In Real Life“.

Тя също така сподели достоен за голям екран музикален видеоклип, режисиран от Colin Tilley, който придружава песента. Във видеото виждаме Lizzo да се възстановява от любовна мъка, докато излиза една вечер с приятелите си, само за да открие, че те бавно се изгубват в зловеща безлична тълпа. По-специално това бележи първото ѝ самостоятелно издание от три години насам от 2022 г.

Освен това, сингълът предвещава пристигането на нейния пети дългосвирещ албум и един от най-очакваните албуми за 2025 г. – „Love In Real Life“.

С „Love In Real Life“, Lizzo смело се насочва се към рокендрола както никога досега. Нежното изговорено интро на песента отстъпва място на ярка китара и прохладен ритъм, осветен от нейното незабавно разпознаваемо изпълнение. Ускоряване на темпото, диви рифове и буги звучене подчертават необуздания и неоспорим рефрен, докато тя отправя флиртуваща покана: “Baby come over here, I need love in real life.” („Бейби, ела тук, имам нужда от любов в реалния живот)“.

За да отпразнува началото на това музикално събитие, Lizoo ще изнесе три супер интимни фен шоута следващия месец. Първо, тя краси сцената на The Wiltern в Лос Анджелис на 12 март, последвана от Irving Plaza в Ню Йорк на 16 март и First Avenue в Минеаполис, Минесота на 18 март.

По-рано този месец тя запали социалните мрежи, като показа част от „Love In Real Life“. Тя разкри в пост - трейлър със саундтрак за „Love In Real Life“, генерирайки стотици хиляди гледания и „харесвания“. Rolling Stone отбеляза: „Тя навлиза в „нова ера“ на музиката“, а Billboard развълнувано обяви: „Време е за нова музика от Lizzo“.

„Love In Real Life“ вече е достъпна във всички платформи за стрийминг чрез Nice Life Recording Company/Atlantic Records/Орфей Мюзик.

###

ЗА LIZZO

Няма друга, като Lizzo. Четирикратната носителка на награда Grammy носителка на награда Emmy суперзвездата, певица, автор на песни, рапър и актриса е оставила незаличима и несравнима следа в популярната култура. Тя печели многобройни отличия, отбеляза два хита в Hot 100 #1, спечели десетки златни, платинени и мултиплатинени сертификати, препълни арени по целия свят и блести в хитови филми. Lizzo влезе в историята по-специално през 2023 г., когато се появи като „първата чернокожа жена изпълнител, получила „Запис на годината“ на наградите Grammy от 1994 г. насам“ за двукратно платинения „About Damn Time“. Преди това тя разтърси класациите с деветкратно платинения „Truth Hurts“, който доминираше в класацията в продължение на седем седмици и влезе в историята като най-дълго задържалата се на първа позиция песен на соло рап изпълнителка някога. Наречена от „Rolling Stone“ една от „500-те най-велики песни на всички времена“, „Truth Hurts“ спечели награда „GRAMMY®“ през 2020 г. за „Най-добро солово поп изпълнение“. Албумът „Cuz I Love You (Deluxe)“ спечели награда Grammy за „Най-добър градски съвременен албум“ и „Jerome“ спечели в категорията „Най-добро традиционно R&B изпълнение“.

Тя участва в безброй телевизионни предавания, включително Saturday Night Live, TODAY, Watch What Happens Live with Andy Cohen, Jimmy Kimmel LIVE!, CBS Sunday Morning и други. Да не говорим, че тя оглави своя собствен HBO - Lizzo: Live In Concert, заснемайки разпродаденото си шоу на Kia Forum в Лос Анджелис. Присъствието ѝ можеше да бъде усетено в боксофиса и в мрежите за стрийминг, обхващайки роли в анимационните „UglyDolls“ и „Hustlers“ в допълнение към продуцирането ѝ участие в носителя на много награди Еми №1, Prime Reality TV шоу: Watch Out For the Big Grrrls. Тя обедини усилията си с Fabletics за собствената си линия оформящо облекло, Yitty, включваща модели с големи размери. Въпреки това, тя се завръща през 2025 г. със своята дръзка и завладяваща песен „Love In Real Life“ и пети дългосвирещ албум със същото име.