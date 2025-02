LiSa показа новото си видео

LiSA, позната като една от вокалистките на Blackpink, пусна музикалното видео към сингъла си с Felix от Stray Kids, наречен „ReawakeR“.

Парчето е включено като въвеждаща тема на телевизионното аниме Solo Leveling Season 2 - Arise from the Shadow.

LiSA пътува до Сеул, Южна Корея, за да се присъедини към Felix в заснемането на музикалния видеоклип.

Сътрудничеството следва участието на LiSA в песента на K-pop групата „Social Path“, издадена през 2023 г.

„ReawakeR“ в момента е достъпна в дигиталните платформи и ще бъде издадена на CD на 5 март.

Дебютният студиен албум на тайландската рапърка LiSA се очаква на музикалния пазар на 28 февруари под заглавието Alter Ego.

Албумът се състои от петнадесет песни и включва гостувания на Rosalía, Doja Cat, Raye, Future, Tyla и Megan Thee Stallion. Той е подкрепен от четири сингъла: "Rockstar", "New Woman", "Moonlit Floor (Kiss Me)" и "Born Again".