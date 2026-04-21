Lana Del Rey представя нов сингъл

Lana Del Rey представя „First Light“ – официалната тематична песен към новата видеоигра „007 First Light“.

Сингълът е написан и композиран съвместно с David Arnold, едно от емблематичните имена в музикалната история на James Bond, а издаването му поставя Lana Del Rey в центъра на нова глава от Bond вселената – този път в света на гейминга.

„First Light“ звучи едновременно кинематографично, елегантно и драматично, като съчетава оркестралния размах, характерен за класическите Bond теми, с меланхоличната чувствителност и разпознаваемата вокална атмосфера на Lana Del Rey.