Lady Gaga отмени концерт в Монреал

Lady Gaga обяви, че отменя концерта си в Монреал в понеделник вечерта, само три часа преди да излезе на сцената.

40-годишната певица, носителка на награда Grammy, обясни в Instagram Story, че „няма да може да се изяви“, тъй като се „бори с респираторна инфекция“.

Тя каза, че лекарят ѝ „силно я е посъветвал“ да не се пее, тъй като заболяването ѝ се е „влошило“. Тя добави, че е „абсолютно съкрушена“, че няма да може да се качи на сцената, докато не се възстанови, и се извини на феновете си в публикацията си.

Към момента на публикуване тя не сподели никаква информация за пренасрочване на шоуто, нито е говорила за възстановяване на суми за посетителите на концерта.

В момента тя е в разгара на турнето си Mayhem Ball и трябваше да изнесе третия си концерт в Монреал, след като се изяви там в четвъртък и петък.

След това се очаква да участва в два концерта в Сейнт Пол, Минесота, в четвъртък и петък, преди да завърши турнето си в Ню Йорк следващия понеделник.