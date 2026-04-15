Lady Gaga и Doechii с общ трак

Lady Gaga и Doechii представиха новия си съвместен сингъл „Runway“ – първата музика, разкрита от предстоящия филм "Дяволът носи Прада" - 2.

Сингълът беше загатнат по-рано тази седмица във финалния трейлър на лентата и излиза малко преди премиерата на дългоочакваното продължение, което тръгва по кината на 1 май.

Със своя енергичен и танцувален заряд „Runway“ събира за първи път в общ проект две от най-ярките имена на съвременната поп сцена. Песента е в изпълнение на Lady Gaga и Doechii, а сред авторите ѝ са Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Lady Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst „D’Mile“ Emile II и Jayda Love.

Продуценти на записа са Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut и D’Mile.

„Runway“ неведнъж са изразявали взаимното си уважение една към друга. Миналата година Doechii връчи на Lady Gaga отличието Innovator Award на iHeartRadio Music Awards, наричайки я „спасителна нишка“ и подчертавайки значението ѝ за младите queer фенове по света.

В свое интервю за British Vogue Lady Gaga също похвали Doechii, като споделя, че рядко се среща артист, който още с първите си стъпки да звучи толкова силно, уверено и запомнящо се като автор.