Кулинарни вдъхновения от района на Варна - супа от раци

Вече втори ден, откакто NJOY Simmer акостира на Северното ни Черноморие и се радва на започналото лято в Златни пясъци, а след като комплексът е в района на Варна няма как да пропуснем да си поговорим за храна и с Марианна Александрова от Мастършеф, която ще ни разкрие няколко утвърдени от миналото рецепти, които и вие може да се научите да си готвите и да усетите морето в чиния.

Предложението й за вторник е супа от раци, като могат да се изпълзват както черноморски, така и сладководни раци.

* Изображението е илюстративно

Тя разказа, че навремето е имало доста раци около Белослав и рецептата е от този район.

За нея са необходими раци, крави масло, девесил и готварска сметана. Резултатът от съчетанието на продуктите е кремообразна и морска феерия.

Марианна е автор на книгата „Гастрономия с история - Варна“ и там можете да откриете пълната рецепта.