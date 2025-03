Базираният в Нашвил алт-поп изпълнител Knox споделя емоционално зареден нов сингъл.

“Fifty Fifty” ни доближава до пристигането на дебютния му албум – „Going, Going, Gone“, който ще излезе на 4-ти април.

Парчето показва още една страна на забележителния всестранно развит феномен. Деликатното звучене на клавишите в песента блести на фона на ритмичен бийт, подчертан от завладяваща китара.

Той следва химна от миналия месец – „You Happened“, който събра над 527 хиляди стриймвания в Spotify и получи широко одобрение. „You Happened“ пристигна след хитовия фаворит „Pick Your Poison“. С над 1,1 милиона стриймвания в Spotify до момента, последният предизвика аплодисменти от страна на критиката. Melodic Magazine потвърди, че „Knox не познава граници“, кръщавайки го „съседското поп рок момче“. Digital High го нарече „една от най-големите изненади на поп сцената“, а Billboard увери, че „След една пробивна 2024 г. Knox все още няма намерение да забавя темпото“.

Приветстван от Billboard за своето „остроумно писане на песни“, Knox стартира годината, като се присъедини към Camila Cabello в State Farm Arena в Атланта, Джорджия, за годишния „AT&T Playoff Playlist Live 2025“ на College Football Playoff National Championship.

След това той отбелязва още нова музика, пристигаща през 2025 г., с най-голямото си турне в САЩ до момента. Турнето „Going Going Gone Tour“ стартира на 12-ти април в прочутия “9:30 Club” във Вашингтон, окръг Колумбия, и след това продължава до 10-ти май в „Cannery Hall“ в Нашвил, Тенеси. Акцентите включват спирки на такива исторически места като „Webster Hall“ в Ню Йорк (15-ти април), „Theatre of Living Arts“, Пенсилвания (16-ти април), „El Rey Theater“ в Лос Анджелис, Калифорния (28-ми април), Финикс, „Crescent Ballroom“ в Аризона (30-ти април) и „Center Stage“ в Атланта, Джорджия (9-ти май). През цялото време съпортът ще бъде от специалния гост The Wldlfe.

“Fifty Fifty” излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.