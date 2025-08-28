Керана гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy, за да разкаже повече за спектакъла "Аладин".

Талантливата певица сподели: "Този спектакъл е малко по-различен, защото аз участвам в много мюзикали. И там си много по-подвижен и изиграваш роля. Тук е по-специално, тъй като самият филм ще върви и музиката ще бъде на живо. Т.е. докато гледаш филма, "Симфониета София" ще свири цялата музика на живо, оркестрирана. Ще е изключително впечатляващо, поне аз с огромно удоволствие бих го гледала, но за съжаление трябва да участвам. Заедно с Теодор Койчинов и Момчил Степанов ще пеем песните и нямам търпение да се случи това. И мисля, че е подходящо за всички възрасти, за хората, които са израстнали с този филм, за техните деца, за хората между, двете поколения. Аладин е много известна продукция, особено на Дисни. Аз съм фен огромен и на анимацията, но и на филмите".

Събитието ще се състои на 13 септември 2025 г. в зала 1 на НДК в София.

