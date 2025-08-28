На живо
Керана гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy

Певицата разказа подробности за предстоящия спектакъл Аладин, в който участва заедно с Теодор Койчинов и Момчил Степанов

Публикувано на 01 Септември 2025
Керана гостува в шоуто "Над нещата" с VenZy, за да разкаже повече за спектакъла "Аладин". 

Талантливата певица сподели: "Този спектакъл е малко по-различен, защото аз участвам в много мюзикали.  И там си много по-подвижен и изиграваш роля. Тук е по-специално, тъй като самият филм ще върви и музиката ще бъде на живо.  Т.е. докато гледаш филма, "Симфониета София" ще свири цялата музика на живо,  оркестрирана. Ще е изключително впечатляващо,  поне аз с огромно удоволствие бих го гледала,  но за съжаление трябва да участвам. Заедно с Теодор Койчинов и Момчил Степанов  ще пеем песните и нямам търпение да се случи това.  И мисля, че е подходящо за всички възрасти,  за хората, които са израстнали с този филм,  за техните деца, за хората между,  двете поколения.  Аладин е много известна продукция,  особено на Дисни. Аз съм фен огромен и на анимацията,  но и на филмите".

Събитието ще се състои на 13 септември 2025 г. в зала 1 на НДК в София.

Чуйте интервюто в аудиофайла на страницата. 

