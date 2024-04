След като пожъна невероятен успех със сингъла си „Strangers“, Kenya Grace представи нов проект.

Тя показва визия с внимание към детайлите. Тематично “The After Taste” разказва подобаваща история за живота след раздялата, вдъхновена от нейните собствени изпитания и премеждия във връзката и тези на най-близките ѝ приятели. Показвайки меланхолията, радостта, объркването и въодушевлението на дансинга, той проследява едно пътуване на носталгия по това, което е било, приемане на това, което е, и препратка на това, което бъдещето може да крие. Пълният списък с песни вижте по-долу.

Миналата година нейният завладяващ хит „Strangers“ превзе света. Той събра почти 1 милиард стриймвания в цял свят и стана #1 на редица тероитории. В допълнение към оглавяването на класацията за най-добри сингли в Обединеното в продължение на три последователни седмици, той се изкачи до #1 в Dance Radio в Съединените щати и на #1 в класацията на Billboard – Hot Dance/Electronic Songs. Той влезе в историята, отбелязвайки "първия път, когато в класацията Hot Dance/Electronic Songs е начело песен, изцяло написана, продуцирана и изпята от жена." Той стана платинен в три държави и достигна златен статус в дванадесет, включително САЩ. „Strangers“ също така спечели номинация за „Песен на годината“ на наградите BRIT. Едновременно с това Pandora, Shazam, Zane Lowe, EDM.com и други определиха Kenya като „Изпълнител за гледане“.

След това тя тръгва по пътя из Северна Америка, като кулминацията е на Coachella с изпълнения на 13 април и 20 април. Хедлайн турнето на Kenya Grace стартира на 3 април в Торонто.

The After Taste Tracklist

1. The After Taste (intro)

2. Strangers

3. It’s not fair

4. Stay

5. Someone Else

6. My Baby Loves to Dance

7. Hey, Hi, How are you?

8. Only In My Mind

9. The After Taste (outro)

The After Taste”, който излиза сега. Слушайте собственоръчния, продуциран и изпълнен проект TУК чрез Major Recordings/Warner Records/Орфей Мюзик

За изпълнителката:

С неподражаема музикална визия като продуцент и магнетичен глас като вокалист, Kenya Grace представя многоизмерна гледна точка към електро-попа. Родената в Южна Африка, базирана в Обединеното кралство певица, автор на песни и продуцент постига баланс между денс енергията и изумителното си майсторство за създаване на песни като никой друг. Самоук създател на музика, родом от малък град близо до Саутхемптън, тя е изградила огромна онлайн фен база и безопасно пространство за алтернативни деца, аниме деца, геймъри и рейвъри чрез своите изпълнения на живо, както и с искрените си и лични текстове. Тя се е посветила на живот в света на музиката, правейки го според собствените си правила, сливайки жанровете и изграждайки визията си около яркото разказване на истории. „Strangers“ стана изключителен хит през 2023 г., събирайки близо 1 милиард стриймвания и първи позиции в цял свят. Междувременно тя си е спечелила верни фенове в социалните мрежи и е получила признанието на изданието като VOGUE, Rolling Stone, Wonderland и други. Подписвайки договор с водещия лейбъл за денс музика на Warner Records – Major Recordings, Kenya започва своя най-голям, най-смел и най-ярък етап през 2024 г.