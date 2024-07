Katy Perry пусна видеото на първия сингъл от новия си албум

Katy Perry разкри подробности за шестия си студиен албум.

Проектът е озаглавен “143” и ще бъде издаден на 20 септември тази година.

Първият сингъл "Woman's World" възхвалява женствеността във всичките ѝ форми. Katy работи по парчето заедно с авторката на песни Chloe Angelides и продуцентите Dr. Luke, Vaughn Oliver, Aaron Joseph и Rocco Did It Again!.

"Поставих си за цел да създам смел, бурен, празничен денс поп албум със символичния числов код на любовта 143 като основно послание", споделя Katy Perry. Резултатът е секси и безстрашно завръщане на многоликата

изпълнителка.

Снимка: Cynthia Parkhurst

Официалният видеоклип към "Woman's World", режисиран от Charlotte Rutherford, бе излъчен по MTV, както и на билбордовете на Paramount+ Times Square.

В деня на премиерата на албума, 20 септември, Katy ще бъде хедлайнер на разпродаденото си шоу на Rock in Rio в Бразилия, отбелязвайки първото си изпълнение на фестивала в Рио де Жанейро от 2015 г. насам. По време на тазгодишната Седмица на модата в Париж, Perry взе участие във Vogue World, облечена в геометричен тоалет на

Noir Kei Ninomiya. По-късно тя излезе по улиците на Париж в мини рокля от Heather Picchiottino, на която бе изписано "Woman's World".

Снимка: Анимато Мюзик / UMG

Katy Perry е един от най-продаваните изпълнители на всички времена. Откакто дебютира в Capitol Records през 2008 г. с песента “One of the Boys”, тя има общо 115 милиарда стрийма и е един от едва дванадесетте артисти в историята, които са надхвърлили 100 милиона сертифицирани копия със своите сингли. Perry е първият артист в историята на RIAA, който има 3 сингъла с диамантен сертификат - "Firework", "Dark Horse" и "Roar". Оттогава насам тя добавя още няколко към колекцията си - "California Gurls" (feat. Snoop Dogg), "E.T" и "Teenage Dream". Наскоро Katy завърши своята резиденция в Лас Вегас, „PLAY“ и се оттегли като член на журито на "American Idol", където участваше седем поредни сезона.