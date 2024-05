Калин Русев или тайната на добрия планински колоездач

Каква е тайната на добрия планински колоездач?

За да вникнем в детайлите на този спорт, водещият на новините на радио N-JOY и автор на рубриката "До последната секунда" на bTV Radio Огнян Гунчев разговаря с Калин Русев - един от най-утвърдените и авторитетни планински колоездачи в България. Той е съосновател и председател на клуб ,,Велораптор’’, чиито състезатели вече години наред продължават да печелят медали в най-популярните и престижни крос-кънтри състезания в страната.

Кои са най-важните елементи, за да бъдеш добър колоездач, колко важен е изборът на колело, как да избираме маршрутите си по време на тренировка и кои са най-интересните състезания в близкото бъдеще - всичко това може да чуете в прикачения файл.

,,Постоянството и обемът от километри са в основата, без която не може. Т.е. няма как да си добър колоездач, ако не прекарваш достатъчно време на планински велосипед или на велосипед изобщо. Друго условие е да излезеш от зоната на комфорт и да търсиш някакво развитие’’, зави Русев.

Снимка: Калин Русев - Личен архив

Планинското колоездене представлява не само спорт, но и начин на живот, който ни отвежда към вълнуващи пътешествия сред природата. За все повече българи планинското колоездене се превръща в предпочитана спортна активност, чрез която се откъсваме от градския екшън, потегляме към нови спортни хоризонти и предизвикваме себе си.

Независимо дали сме начинаещи или опитни колоездачи, планинското колоездене обаче има своите изисквания, а в основата на добрия колоездач е отдадеността към спорта. Добрият колоездач не просто кара колело, той живее за колоезденето - винаги с преданост, постоянство и любов към природата.

Снимка: Калин Русев - Личен архив

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.